В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьенр-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Кудровка». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы.

Рух

На данный момент львовская команда находится в зоне прямого вылета из УПЛ. После победы в первом туре «руховцы» смогли набрать всего четыре очка. Обращает на себя внимание крайне низкая результативность львовян: по показателю забитых голов «Рух» является худшей командой чемпионата. При этом безголевая серия львовян длится 276 минут, и они не могут поразить ворота соперников на протяжении трех матчей. А домашняя проигрышная серия «руховцев» продолжается пять матчей, что является антирекордом для львовской команды.

В прошлом туре «желто-черные» с минимальным счетом проиграли гостевой поединок «Вересу». Этот матч стал 40-м для Ивана Федыка у руля «Руха» в УПЛ. 100-й матч за львовскую команду в УПЛ провел Остап Притула, и он приближается к рекорду Юрия Климчука, который провел 103 игры в составе «Руха». Кроме того, 100-й матч за «руховцев» во всех турнирах провел Василий Рунич (93 игры в УПЛ и 3 – в Кубке Украины).

Своим партнерам в предстоящей встрече из-за перебора желтых карточек не сможет помочь Эдсон. Хорошей новостью для поклонников «Руха» стало возвращение в строй опорника Марко Сапуги. А голкипер Юрий-Владимир Герета единственный из игроков львовской команды, кто провел все матчи нынешнего чемпионата без замен.

Кудровка

Дебютант элиты украинского футбола ударно начал чемпионат, но далее дела у «Кудровки» пошли не так радужно. В турнирной таблице кудровчане находятся в нижней части турнирной таблице, имея небольшой очковый запас от зоны переходных матчей. Впрочем, для команды из Черниговской области задача в нынешнем чемпионате ясна: она приложит максимум усилий для сохранения прописки в элитном дивизионе.

В прошлом туре «Кудровка» проиграла «Колосу», и это поражение стало первым домашним для кудровчан в УПЛ. «Мы работаем над всеми компонентами игры. Где-то уступаем другим командам в качестве. У нас много потерь, технических ошибок и даже при большом желании догнать уровень УПЛ непросто. Мы в основном команда играющая на переходах, но тренируем и позиционную, и завершающую фазы», - отметил наставник «Кудровки» Василий Баранов. Отметим, что команда из Черниговской области еще не набирала очков в гостевых матчах, потерпев пять поражений.

Лучшим бомбардиром команды является Андрей Сторчоус, забивший пять голов. В августе полузащитник «Кудровки» даже был назван лучшим игроком месяца. В лазарете находятся Юрий Потимков, Андрей Тотовицкий и Владислав Шаповал. Во время международной паузы «Кудровка» провела спарринг с «Оболонью», в котором одержала победу со счетом 2:1.

Статистика встреч

Эти команды проведут первую очную дуэль на официальном уровне.

Прогноз на противостояние

Львовяне имеют домашнюю проигрышную серию, а «Кудровка» пока неизменно проигрывала в гостевых матчах. И обе команды, несомненно, попытаются прервать неприятные сериалы.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.02 для львовской команды и 3.77 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Ожидаем увидеть в предстоящей встрече бескомпромиссную борьбу, ведь соперникам крайне нужны очки. А нашим прогнозом будет ничейный результат.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копына, Слюсарь, Рунич, Пидгурский, Притула, Квасница, Фаал.

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Сердюк, Векляк, Мачелюк, Думанюк, Лосенко, Морозко, Сторчоус, Козак, Овусу.