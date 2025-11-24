Гол и три ассиста Месси. Интер Майами с разгромом вышел в 1/2 финала MLS
Цапли уверенно переиграла команду Цинциннати со счетом 4:0, Лео выдал огненный матч
В ночь на 24 ноября Интер Майами вышел в 1/2 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.
Цапли на выезде переиграли команду Цинциннати. Встреча прошла на арене TQL Стэдиум и завершилась со счетом 4:0.
Гол и три ассиста в этом поединке оформил легендарный 38-летний аргентинский Лионель Месси. Дубль сделал Тадео Альенде, еще один мяч забил Маттео Сильветти.
Помимо Лео, в этом матче сыграли еще три экс-футболиста Барселоны: Луис Суарес (вышел на 76-й), Серхио Бускетс (весь поединок) и Жорди Альба (заменен на 82-й).
На старте плей-офф Интер Майми выиграл серию у Нэшвилл со счетом 2:1. Следующим соперником подопечных Хавьера Маскерано будет либо Филадельфия Юнион, либо Нью-Йорк Сити.
MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала
Цинциннати – Интер Майами – 0:4
Голы: Месси, 19, Сильветти, 57, Альенде, 62, 74
