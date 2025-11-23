Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Цинциннати – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала плей-офф MLS
24.11.2025 00:00 - : -
Интер Майами
23 ноября 2025, 09:31
Цинциннати – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала плей-офф MLS

Поединок состоится в ночь на 24 ноября и начнется в 00:00 по Киеву

Цинциннати – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября на TQL Стэдиум пройдет матч четвертьфинала плей-офф МЛС, в котором Цинциннати встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Цинциннати

Команда достаточно стабильно успешна в последние годы. В 2023-м она показала абсолютно лучший результат изо всех участников регулярного сезона МЛС. А в следующем розыгрыше был третий результат в конференции, 59 очков. Но уже в плей-офф все складывалось куда скромнее. Вот и год назад был вылет в первом раунде, от Нью-Йорк Сити.

Нынешний розыгрыш получился хорошим. Да, в Кубке чемпионов КОНКАКАФ был ранний вылет. Но зато в МЛС получилось набрать 65 очков - на Востоке больше показал только один клуб, Филадельфия Юнион, и то на один балл. И, главное, удалось в плей-офф выбить первого противника, Коламбус Крю: разгромно, 0:4, уступили на выезде, но дома оформили 1:0 и 2:1.

Интер Майами

Клуб пока что никак не может стать по-настоящему великим. Именно тут продолжает (и, скорее, заканчивает) карьеру Месси. Но даже с Лионелем пока что было выиграно только Кубок Лиг. Да, в прошлом сезоне с отрывом было показано лучший результат регулярного розыгрыша. Но дебют в плей-офф закончился новой неудачей: вылетели от первого же соперника.

Сейчас, уже под руководством Маскерано, команда из Флориды оставляет противоречивое впечатление. Трофеев так и нет: в Кубке чемпионов КОНКАКАФ уступили в полуфинале Ванкувер Уайткепс, решающий матч Кубка Лиг завершился скандалом и очередной выходной Луиса Суареса. Да и в МЛС на этот раз ограничились теми же 65 очками, что и следующий соперник. Но зато на этот раз прошли первого соперника по плей-офф, Нэшвилл: после обмена домашними победами разгромили в решающем поединке соперника 4:0, а у Лео дубль и ассист.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках было три победы Цинциннати при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, гостей. Но все же и хозяева хороши, особенно дома. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,7).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
