Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цинциннати – Интер Майами – 0:4. Перформанс Месси. Видео голов, обзор матча
МЛС США
Цинциннати
24.11.2025 00:00 – FT 0 : 4
Интер Майами
Major League Soccer
24 ноября 2025, 02:40 | Обновлено 24 ноября 2025, 02:50
Цинциннати – Интер Майами – 0:4. Перформанс Месси. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеоообзор матча 1/4 финала плей-офф MLS 2025

Цинциннати – Интер Майами – 0:4. Перформанс Месси. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 23 ноября прошел матч 1/4 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025 между командами Цинциннати и Интер Майами.

Коллективы сыграли на арене TQL Стэдиум. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинец Лионель Месси забил один гол и отдал три ассиста.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Цинциннати – Интер Майами – 0:4

Голы: Месси, 19, Сильветти, 57, Альенде, 62, 74

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Месси, 19 мин.

ГОЛ! 0:2 Сильветти, 57 мин.

ГОЛ! 0:3 Альенде, 62 мин.

ГОЛ! 0:4 Альенде, 74 мин.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Mateo Silvetti.
Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Интер Майами Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
