Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
На счету Лео 404 голевые передачи за карьеру – все официально занесены в статистику
38-летний аргентинский форвард Лионель Месси, который защищает цвета американского клуба Интер Майами, покорил планку в 404 ассиста за карьеру.
Это случилось после того, как Лео отдал три голевые передачи в матче 1/4 финала плей-офф MLS 2025 против команды Цинциннати (4:0).
Месси удалось достичь такой отметки за 1135 поединков. Ни у одного другого действующего игрока нет и 300 результативных передач.
Лео повторил исторический рекорд по количеству ассистов – первым 404 голевых пасов отдал Ференц Пушкаш. Однако не все ассисты Ференца можно подтвердить официальной статистикой / протоколами поединков, что нельзя сказать про Месси.
