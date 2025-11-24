Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс

38-летний аргентинский форвард Лионель Месси, который защищает цвета американского клуба Интер Майами, покорил планку в 404 ассиста за карьеру.

Это случилось после того, как Лео отдал три голевые передачи в матче 1/4 финала плей-офф MLS 2025 против команды Цинциннати (4:0).

Месси удалось достичь такой отметки за 1135 поединков. Ни у одного другого действующего игрока нет и 300 результативных передач.

Лео повторил исторический рекорд по количеству ассистов – первым 404 голевых пасов отдал Ференц Пушкаш. Однако не все ассисты Ференца можно подтвердить официальной статистикой / протоколами поединков, что нельзя сказать про Месси.