24 ноября 2025, 02:48
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс

На счету Лео 404 голевые передачи за карьеру – все официально занесены в статистику

Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

38-летний аргентинский форвард Лионель Месси, который защищает цвета американского клуба Интер Майами, покорил планку в 404 ассиста за карьеру.

Это случилось после того, как Лео отдал три голевые передачи в матче 1/4 финала плей-офф MLS 2025 против команды Цинциннати (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Месси удалось достичь такой отметки за 1135 поединков. Ни у одного другого действующего игрока нет и 300 результативных передач.

Лео повторил исторический рекорд по количеству ассистов – первым 404 голевых пасов отдал Ференц Пушкаш. Однако не все ассисты Ференца можно подтвердить официальной статистикой / протоколами поединков, что нельзя сказать про Месси.

Ференц Пушкаш Лионель Месси рекорд Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Так то не в Месія нюанс, а в Пушкаша )
А у Криськи скільки, 10 є? ;)
