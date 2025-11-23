Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Арендованный у Динамо Цитаишвили забил первый гол во Франции
Франция
23 ноября 2025, 19:31 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:37
Георгий отметился голом за Мец в матче 13-го тура Лиги 1 против команды Брест

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний грузинский форвард Георгий Цитаишвили забил первый гол во французской Лиге 1.

23 ноября в матче 13-го тура против команды Брест Цитаишвили отметился забитым мячом в футболке Меца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цитаишвили выступает за Мец на правах аренды из киевского Динамо. К французской команде Георгий присоединился в сезоне 2025/26 и сейчас проводит 13 поединок (учитывая все турниры). На счету Цитаишвили есть один ассист, который он оформил 31 августа в игре с ФК Париж (2:3).

Арендное соглашение по Цитаишвили между Динамо и Мецом расчитано до лета 2026 года.

Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
vivas057
Не пишіть про цього зрадника , не цікаво. 
Artem_Ponomar
Бажаю йому набрати нарешті хорошу форму і повернутися в Динамо 
