ФОТО. Арендованный у Динамо Цитаишвили забил первый гол во Франции
Георгий отметился голом за Мец в матче 13-го тура Лиги 1 против команды Брест
25-летний грузинский форвард Георгий Цитаишвили забил первый гол во французской Лиге 1.
23 ноября в матче 13-го тура против команды Брест Цитаишвили отметился забитым мячом в футболке Меца.
Цитаишвили выступает за Мец на правах аренды из киевского Динамо. К французской команде Георгий присоединился в сезоне 2025/26 и сейчас проводит 13 поединок (учитывая все турниры). На счету Цитаишвили есть один ассист, который он оформил 31 августа в игре с ФК Париж (2:3).
Арендное соглашение по Цитаишвили между Динамо и Мецом расчитано до лета 2026 года.
