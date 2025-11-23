Поражение Динамо, разгром от Шахтера, возвращение Барселоны на Камп Ноу
Главные новости за 22 ноября на Sport.ua
1A. Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате
1B. Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Пять из шести голов «горняки» забили во второй половине матча
1C. Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Горняки с 30 очками уверенно идут на первом месте, киевляне с 20 баллами – пятые
2A. Сухой матч от Забарного и Ко. ПСЖ без труда выиграл матч Лиги 1
Парижане обыграли «Гавр»
2B. Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Матч завершал спорный эпизод с неназначенным пенальти
3. Первое результативное действие Яремчука! Олимпиакос уничтожил соперника
Роман сумел оформить результативную передачу
4A. Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла
«Сороки» победили со счетом 2:1
4B. Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Команда Слота уступила 0:3
5. Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао
Команда Ханс-Дитера Флика добыла победу со счетом 4:0
6. Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком форварда
Мюнхенцы вернулись к победам
7. Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов
Команда из Генуи разошлась миром с «Кальяри»
8. Пока Алькарас и Синнер отдыхают. Определена финальная пара Кубка Дэвиса
Сборная Испании без Карлоса и команда Италии без Янника разыграют трофей турнира
9. Явгусишин победил йокодзуну и в шаге от первого Кубка императора
Чтобы завоевать титул, украинцу нужно выиграть заключительную схватку
10A. Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»
11A. Откуда такое преимущество у Норриса и куда делась скорость Феррари?
Анализ квалификации Гран-при Лас-Вегаса: кто выполнил свою миссию и чего ждать в гонке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо будет платить штраф
Встреча начнется 23 ноября в 19:30 по Киеву