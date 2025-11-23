Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Поражение Динамо, разгром от Шахтера, возвращение Барселоны на Камп Ноу
23 ноября 2025, 10:50 | Обновлено 23 ноября 2025, 10:56
Поражение Динамо, разгром от Шахтера, возвращение Барселоны на Камп Ноу

Главные новости за 22 ноября на Sport.ua

ФК Шахтер

1A. Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате

1B. Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Пять из шести голов «горняки» забили во второй половине матча

1C. Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Горняки с 30 очками уверенно идут на первом месте, киевляне с 20 баллами – пятые

2A. Сухой матч от Забарного и Ко. ПСЖ без труда выиграл матч Лиги 1
Парижане обыграли «Гавр»

2B. Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Матч завершал спорный эпизод с неназначенным пенальти

3. Первое результативное действие Яремчука! Олимпиакос уничтожил соперника
Роман сумел оформить результативную передачу

4A. Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла
«Сороки» победили со счетом 2:1

4B. Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Команда Слота уступила 0:3

5. Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао
Команда Ханс-Дитера Флика добыла победу со счетом 4:0

6. Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком фор варда
Мюнхенцы вернулись к победам

7. Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов
Команда из Генуи разошлась миром с «Кальяри»

8. Пока Алькарас и Синнер отдыхают. Определена финальная пара Кубка Дэвиса
Сборная Испании без Карлоса и команда Италии без Янника разыграют трофей турнира

9. Явгусишин победил йокодзуну и в шаге от первого Кубка императора
Чтобы завоевать титул, украинцу нужно выиграть заключительную схватку

10A. Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

11A. Откуда такое преимущество у Норриса и куда делась скорость Феррари?
Анализ квалификации Гран-при Лас-Вегаса: кто выполнил свою миссию и чего ждать в гонке

Где Украина будет играть плей-офф, Лесное исключили, Оба забил оба Полтаве
Жребий для Украины, интерес к Батагову, Фернандиньо завершил, что там на КД
Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы
