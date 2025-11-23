Поражение Динамо, разгром от Шахтера, возвращение Барселоны на Камп Ноу

1A. Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука

Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате

1B. Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь

Пять из шести голов «горняки» забили во второй половине матча

1C. Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо

Горняки с 30 очками уверенно идут на первом месте, киевляне с 20 баллами – пятые

2A. Сухой матч от Забарного и Ко. ПСЖ без труда выиграл матч Лиги 1

Парижане обыграли «Гавр»

2B. Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты

Матч завершал спорный эпизод с неназначенным пенальти

3. Первое результативное действие Яремчука! Олимпиакос уничтожил соперника

Роман сумел оформить результативную передачу

4A. Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла

«Сороки» победили со счетом 2:1

4B. Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема

Команда Слота уступила 0:3

5. Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао

Команда Ханс-Дитера Флика добыла победу со счетом 4:0

6. Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком фор варда

Мюнхенцы вернулись к победам

7. Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов

Команда из Генуи разошлась миром с «Кальяри»

8. Пока Алькарас и Синнер отдыхают. Определена финальная пара Кубка Дэвиса

Сборная Испании без Карлоса и команда Италии без Янника разыграют трофей турнира

9. Явгусишин победил йокодзуну и в шаге от первого Кубка императора

Чтобы завоевать титул, украинцу нужно выиграть заключительную схватку

10A. Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

11A. Откуда такое преимущество у Норриса и куда делась скорость Феррари?

Анализ квалификации Гран-при Лас-Вегаса: кто выполнил свою миссию и чего ждать в гонке