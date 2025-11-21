Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Последние несколько недель принесли ряд резонансных заявлений со стороны руководителей наших грандов – «Динамо» и «Шахтера». Сперва в медийное пространство ворвался президент киевлян Игорь Суркис, который после неназначенного пенальти в пользу его команды в матче с «горняками» заявил, что «знает, кто за всем этим стоит». В ответ на намеки от босса «бело-синих» генеральный директор «оранжево-черных» Сергей Палкин также выдал ряд заявлений, призванных, прежде всего, лишний раз больно «уколоть» главного оппонента. В них, в частности, речь шла о налогах, огромных заработках на трансферах и т.п.

Разбираться в «обмене любезностями» между Суркисом и Палкиным оставим кому-то другому, а сейчас предлагаем поговорить о частном случае, который вскользь связан с этой тематикой. «Шахтер» в последние годы действительно очень неплохо заработал на исходящих трансферах, хотя львиная доля дохода связана непосредственно с продажей в «Челси» Михаила Мудрика. С другой стороны, называть кадровую работу «Шахтера» такой уж идеальной, как ее пытается преподнести Палкин, нельзя категорически.

Еще два года назад мы на страницах Sport.ua рассуждали о том, что для «Шахтера» настал оптимальный момент, чтобы подыскать новый клуб для центрфорварда Даниила Сикана и заработать на этом как можно больше. В итоге нападающий все-таки покинул стан «оранжево-черных», но сделал это только через год с небольшим после выхода нашего материала на Sport.ua. Да и покупатель в целом отыскался не самый титулованный и амбициозный по европейским меркам – турецкий «Трабзонспор». Причем «бордово-синие» заплатили «Шахтеру» за Сикана 6 миллионов евро – вроде бы и неплохо, но это своего рода номинальная оценочная стоимость форварда на портале Transfermarkt, ни больше, ни меньше…

Нет сомнений, что с продажей Сикана «Шахтер» откровенно затянул, ведь когда на его счету было 4 мяча в 6 матчах Лиги чемпионов выручить за нападающего можно было куда больше, нежели после сезона с 1 мячом в 5 играх в рамках того же турнира. Это, как говорится, практически аксиома – то, что очевидно и не требует никаких доказательств.

Сейчас же «Шахтер» опять близок к тому, чтобы наступить на аналогичные грабли. Только вот на месте Сикана ныне оказался атакующий хавбек «оранжево-черных» Артем Бондаренко, которого можно было выгодно продать год или полгода назад, а сейчас… Сейчас хавбеку также можно найти новый клуб, хотя не факт, что речь пойдет о полноценной продаже, да еще и за пристойные деньги.

Любопытно, что интерес к Бондаренко проявлял и продолжает сохранять все тот же «Трабзонспор», руководство которого в целом очень довольно работой в команде украинцев Арсения Батагова и Александра Зубкова и в чуть меньшей степени – упомянутого выше Даниила Сикана, которого в начале 2026-го даже готовы отпустить в аренду в другой клуб, либо же продать при наличии выгодного предложения.

Еще в начале нынешнего года «Трабзонспор» выходил на «Шахтер» с предложением о продаже Бондаренко. Тогда клубы долгое время торговались и, по слухам из Турции, «бордово-синие» в процессе переговоров улучшили свое предложение с 7 до 10 миллионов евро. Однако «горняки» категорически стояли на своем и требовали минимум 12 миллионов. До договоренности дело так и не дошло, и «Трабзонспор» вернулся за Бондаренко летом, когда история практически повторилась – турки опять давали максимум около 10 миллионов, а «Шахтер» просил больше и ни в какую не собирался уступать.

В сезоне-2024/25, несмотря на тотальный крах «Шахтера» под руководством Марино Пушича в национальном чемпионате, Артем Бондаренко был, как говорится, «на коне». Хавбек имел твердое место в стартовом составе и в 29 матчах УПЛ отличился 12 забитыми мячами (четвертый показатель в лиге) и 8 ассистами. Итого 20 результативных действий в 29 матчах действительно выглядели солидным плюсом в аспекте трансферного ценника для боссов «Шахтера», уж как минимум в процессе торгов с представителями из Турции.

Хотя уже тогда руководство «горняков» должно было настораживать, почему после столь результативного сезона за Бондаренко не пришел кто-то более титулованный, нежели «Трабзонспор» и из более сильного чемпионата, чем турецкая Суперлига. А здесь все довольно просто: прежде всего, Артем проявил свою результативность исключительно на внутренней арене, ведь в Лиге чемпионов-2024/25 на счету хавбека ни оказалось ни единого мяча или ассиста в 8 матчах. Показательно, не правда ли? Второе же сомнение в аспекте Бондаренко непосредственно связано с его физическими данными и уровнем подготовки. Даже в играх УПЛ для всех, кто активно следит за перипетиями лиги, часто становится очевидным, что Артем не выдерживает высокого темпа игры на протяжении всех 90 минут. Бондаренко банально не создан для такого футбола, ему нужна игра на прямых ногах, а не на полусогнутых: когда больше времени уходит на отдых, а не на постоянное движение и нагнетание опасности в атаке. И матчи Лиги чемпионов это прекрасно подтвердили, вследствие чего интереса к Бондаренко из топ-лиг, в отличие от того же Кевина, не было и в помине.

Однако в «Шахтере» летом 2025-го опять не решились на продажу Бондаренко, хотя «Трабзонспор» вновь предлагал заключить сделку. И сейчас мы можем констатировать, что руководители «горняков» прогадали, ведь сезон-2025/26 под руководством Арды Турана Артем фактически проваливает. Причем такая оценка напрашивается не только в аспекте анализа непосредственно голевых показателей хавбека (в текущем розыгрыше УПЛ на его счету лишь 2 гола и 2 ассиста в 12 играх), но и при более детальном сравнении других ключевых игровых показателей, чем каждый читатель, при желании, может заняться самостоятельно, изучив инфографику ниже…

Неудивительно, что в «Трабзонспоре» отреагировали на такие выступления интересного им футболиста. Теперь «бордово-синие», которые все еще мечтают увидеть в своих рядах Бондаренко, готовы вести переговоры о переходе хавбека, но лишь на условиях аренды с опцией выкупа. Интересно, что турецкие СМИ уверены, что подобная сделка заинтересует боссов «Шахтера», хотя подобная информация выглядит как минимум странной на фоне прежних отказов продать Артема за 10 миллионов евро… Хотя случится может что-угодно, особенно вспоминая кейс Георгия Судакова, которого сперва не продали в «Наполи» за 40 миллионов евро, а затем отпустили в аренду с обязательством выкупа в «Бенфику» за в общем только 27 миллионов плюс бонусы…

Выходит, что и сейчас «Шахтер», как и в случае с Сиканом, очевидно, прогадал. Умение вовремя продавать своих футболистов практически никогда не было сильной стороной нынешнего топ-менеджмента «горняков». На самом пике стоимости клуб продал лишь нескольких футболистов, да и то ряд из них – вынужденно, когда те начинали ставить условия или ультиматумы клубу (все еще свежи в памяти истории с Виллианом, Мхитаряном, Луисом Адриано).

Но еще более странным текущее трансферное поведение «Шахтера» в аспекте Бондаренко выглядит на фоне того, что у «горняков» есть отличная кандидатура для замены хавбека. Причем речь идет о футболисте из УПЛ, да еще и с украинским паспортом, что очень важно для исполнения норм лимита на легионеров. Вероятнее всего, большинство читателей уже легко догадались, что автор имеет ввиду ровесника Бондаренко Егора Твердохлеба, который вот уже второй сезон кряду буквально разрывает лигу в рядах «Кривбасса».

Твердохлеб ныне на Transfermarkt оценивается в 1,5 миллиона евро, а его контракт с «Кривбассом» действует еще два года. Сам хавбек, очевидно, уже готов сделать следующий шаг в карьере – на повышение. Недавно Егор заявил о желании выступать за сборную Украины, чего гораздо проще достичь в команде уровня «Шахтера», а еще – сменил агента, что для многих также является своего рода намеком на готовящийся уход из «Кривбасса».

Криворожский клуб не является тем проектом, где своих футболистов удерживают до последнего. Наоборот, здесь готовы продавать лидеров, если за ними пришли с серьезными намерениями. Другой вопрос, что прямо сейчас к Твердохлебу активно прицениваются клубы из Германии, Турции, Польши и Чехии. И далеко не факт, что «Шахтеру» удастся выиграть конкуренцию за Егора, учитывая особое отношение в стане «горняков» к бразильцам, выступающим на атакующих позициях.

Поэтому вряд ли стоит уделять такое уж большое внимание недавним словам Сергея Палкина об успешность трансферной работы «Шахтера» в последние годы. Это не более, чем пиар-шумиха, необходимая конкретным людям для поддержания своего имиджа в отечественном футбольном пространстве. На самом деле, очевидных и непонятных осечек хватает и у «горняков», которым в минувшем сезоне нежелание сосредоточиться на своих проблемах и помешало быть серьезным претендентом на чемпионство. В текущем сезоне, как минимум в УПЛ, дела у «оранжево-черных» пока складываются неплохо, но это вовсе не повод почивать на лаврах. История с продажей Сикана и его нынешним незавидным положением в «Трабзонспоре» лишь доказала, что ряд футболистов не могут стабильно соответствовать высочайшему уровню ожиданий, из-за чего их нужно уметь продавать на пике. Только вот странно, когда опытные в футболе люди не показывают понимания, когда этот пик у того или иного футболиста наступает…