Игорь СУРКИС после матча с Шахтером: «Мы знаем, кто за всем этим стоит»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис остался возмущен действиями главного арбитра в матче чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (1:3), который состоялся 2 ноября.

«То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто расстроило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, всегда выделявшегося своей дипломатичностью, слова «произвол» в адрес судейства. Однако, если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое!

Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: «Я знаю, кому это нужно». Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.

Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти. Возможно, его и не было – но в такой ситуации система VAR должна была вмешаться. И почему арбитр Пасхал не обратил внимания на этот момент? Романов мог не увидеть, мог не успеть, но зачем тогда VAR, если он даже не просматривает такой эпизод?

Почему также не обратили внимание на момент, когда Попова ударили прямой ногой – не играя в мяч, а прямо в ногу – и за это показали только желтую карточку? Разве это не удивительно – когда в матчах, где такое напряжение, где футболисты играют на пульсе 200-220, с огромным желанием, судьи ведут себя так, будто это товарищеская игра? Мы видим, как арбитры снова возвращаются к старой истории с Гармашем... Но молчать мы больше не будем.

Поэтому уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит. Сейчас я не буду молчать. Если сегодня не назначают столь очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол?

Игра могла перевернуться полностью: счет стал бы 2:2, а может быть, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться – это естественно», – отреагировал Суркис.