Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 19:35 | Обновлено 04 ноября 2025, 19:58
1847
9

Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах

Генеральный директор назвал трансферные результаты

04 ноября 2025, 19:35 | Обновлено 04 ноября 2025, 19:58
1847
9 Comments
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
ФК Шахтер

В СМИ продолжается обмен мнениями между представителями Динамо и Шахтера после матчей команд в Кубке Украины (победа Динамо) и УПЛ (победа Шахтера).

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о трансферах клуба.

На интервью президента киевлян Игоря Суркиса, где он зацепил тему трансферов, ответил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

– Господин Суркис поднял тему трансферов. Это немаловажная часть современного футбола, и я могу с уверенностью сказать: «Шахтер» ведет свою трансферную политику эффективно и прозрачно. С апреля 2022 года клуб заработал более 400 миллионов долларов. Мы инвестируем в качественных игроков с целью их развития и последующей продажи. Покупаем футболистов за 10–15 миллионов долларов и продаем дорого и очень дорого – в несколько раз дороже. Только за последние месяцы мы продали двух игроков на сумму 70 миллионов евро. Часть полученных средств – около 40 миллионов евро – мы реинвестируем в новых, качественных футболистов, и делаем это потому, что можем себе позволить.

Пример Кевина демонстрирует: даже во время войны футболист может прийти в УПЛ, вырасти и перейти в лучший чемпионат мира – АПЛ. Это увеличивает престиж украинского футбола. Трансфер Кевина стал третьим по стоимости среди переходов бразильских игроков в АПЛ в летнее трансферное окно сезона-2025/26. Выше только трансферы Куньи в Манчестер Юнайтед и Жоау Педру в Челси.

Переход Георгия Судакова в «Бенфику» – это не только спортивное развитие игрока сборной Украины, но и польза для всего украинского футбола.

При этом мы не забываем, что клуб – это также и налогоплательщик. Наша успешная трансферная и коммерческая деятельность позволяет платить значительные налоги. С начала полномасштабной войны «Шахтер» уплатил более 1,87 миллиарда гривен налогов, что эквивалентно примерно 47 миллионам долларов. Это наш реальный вклад в экономику страны.

А теперь возникает закономерный вопрос, на который хотелось бы получить ответ: какая ситуация у нашего главного конкурента в борьбе за чемпионство с выплатой налогов?

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
ВИДЕО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций
Холанд определился, где хочет продолжить карьеру. Это не Манчестер Сити
Динамо Киев Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04 ноября 2025, 08:12 43
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров

Горняки победили в Классическом 3:1

Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04 ноября 2025, 11:40 66
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером

Президент «Динамо» дал большое интервью

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.11.2025, 08:33
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
ПУШИЧ: «Динамо не относится к еврокубкам серьезно. Их цель – чемпионат»
Футбол | 04.11.2025, 19:00
ПУШИЧ: «Динамо не относится к еврокубкам серьезно. Их цель – чемпионат»
ПУШИЧ: «Динамо не относится к еврокубкам серьезно. Их цель – чемпионат»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 04.11.2025, 18:21
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Так  это приход а не прибыль
Сколько было потрачено на трансферы на зарплаты на комиссионные на зарплаты в конвертах? На павелку, на судей?
Ответить
+4
MaximusOne
Які податки, в Динамо немає грошей, ноу моней, ноу податків)
Ответить
+1
valerafan1
А результат ваш де? Команда яка заробила 400 мільйонів доларів стала третьою в Україні і насилу пробилася в єврокубки. Вам не соромно за результат, стаханівці ви наші?
Ответить
0
sahka1981
Чужі гроші  то чужі гроші. Брагін в курсі...
Але Палкіну перед тим як, рівнятися хто скільки дав, потрібно озвучити статки двух сторін. Там ж небо і земля. Ахметов до війни входив у списки найбагатших людей у світі, а Суркіси ніколи серед перших, навіть в Україні не були. Як взагалі можна порівнювати.
Ответить
0
vruthiy-112
Супер, молодці і це не хвастовство, це факти.!!!
Ответить
0
didora
З вище сказаного можна зробити висновок: на укр.футбол їм насрать. Головне бабки заробити. Зараз нема кому грати в УПЛ (маю ввиду кваліфікованих гравців) а вони зайнялися торгівлею. Це має одну назву "купи - продай".
Ответить
0
vovei
А что мне от этого? Бразильцы играют против украинцев.А бабки залетному Срне.
Ответить
0
New Zealander
Суркісу небезпечно таке читати
Ответить
-5
AK.228
Ответ - хуе..я
Ответить
-6
Популярные новости
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 30
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 221
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем