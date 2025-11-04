Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах

В СМИ продолжается обмен мнениями между представителями Динамо и Шахтера после матчей команд в Кубке Украины (победа Динамо) и УПЛ (победа Шахтера).

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о трансферах клуба.

На интервью президента киевлян Игоря Суркиса, где он зацепил тему трансферов, ответил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

– Господин Суркис поднял тему трансферов. Это немаловажная часть современного футбола, и я могу с уверенностью сказать: «Шахтер» ведет свою трансферную политику эффективно и прозрачно. С апреля 2022 года клуб заработал более 400 миллионов долларов. Мы инвестируем в качественных игроков с целью их развития и последующей продажи. Покупаем футболистов за 10–15 миллионов долларов и продаем дорого и очень дорого – в несколько раз дороже. Только за последние месяцы мы продали двух игроков на сумму 70 миллионов евро. Часть полученных средств – около 40 миллионов евро – мы реинвестируем в новых, качественных футболистов, и делаем это потому, что можем себе позволить.

Пример Кевина демонстрирует: даже во время войны футболист может прийти в УПЛ, вырасти и перейти в лучший чемпионат мира – АПЛ. Это увеличивает престиж украинского футбола. Трансфер Кевина стал третьим по стоимости среди переходов бразильских игроков в АПЛ в летнее трансферное окно сезона-2025/26. Выше только трансферы Куньи в Манчестер Юнайтед и Жоау Педру в Челси.

Переход Георгия Судакова в «Бенфику» – это не только спортивное развитие игрока сборной Украины, но и польза для всего украинского футбола.

При этом мы не забываем, что клуб – это также и налогоплательщик. Наша успешная трансферная и коммерческая деятельность позволяет платить значительные налоги. С начала полномасштабной войны «Шахтер» уплатил более 1,87 миллиарда гривен налогов, что эквивалентно примерно 47 миллионам долларов. Это наш реальный вклад в экономику страны.

А теперь возникает закономерный вопрос, на который хотелось бы получить ответ: какая ситуация у нашего главного конкурента в борьбе за чемпионство с выплатой налогов?