Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Генеральный директор назвал трансферные результаты
В СМИ продолжается обмен мнениями между представителями Динамо и Шахтера после матчей команд в Кубке Украины (победа Динамо) и УПЛ (победа Шахтера).
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о трансферах клуба.
На интервью президента киевлян Игоря Суркиса, где он зацепил тему трансферов, ответил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.
– Господин Суркис поднял тему трансферов. Это немаловажная часть современного футбола, и я могу с уверенностью сказать: «Шахтер» ведет свою трансферную политику эффективно и прозрачно. С апреля 2022 года клуб заработал более 400 миллионов долларов. Мы инвестируем в качественных игроков с целью их развития и последующей продажи. Покупаем футболистов за 10–15 миллионов долларов и продаем дорого и очень дорого – в несколько раз дороже. Только за последние месяцы мы продали двух игроков на сумму 70 миллионов евро. Часть полученных средств – около 40 миллионов евро – мы реинвестируем в новых, качественных футболистов, и делаем это потому, что можем себе позволить.
Пример Кевина демонстрирует: даже во время войны футболист может прийти в УПЛ, вырасти и перейти в лучший чемпионат мира – АПЛ. Это увеличивает престиж украинского футбола. Трансфер Кевина стал третьим по стоимости среди переходов бразильских игроков в АПЛ в летнее трансферное окно сезона-2025/26. Выше только трансферы Куньи в Манчестер Юнайтед и Жоау Педру в Челси.
Переход Георгия Судакова в «Бенфику» – это не только спортивное развитие игрока сборной Украины, но и польза для всего украинского футбола.
При этом мы не забываем, что клуб – это также и налогоплательщик. Наша успешная трансферная и коммерческая деятельность позволяет платить значительные налоги. С начала полномасштабной войны «Шахтер» уплатил более 1,87 миллиарда гривен налогов, что эквивалентно примерно 47 миллионам долларов. Это наш реальный вклад в экономику страны.
А теперь возникает закономерный вопрос, на который хотелось бы получить ответ: какая ситуация у нашего главного конкурента в борьбе за чемпионство с выплатой налогов?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки победили в Классическом 3:1
Президент «Динамо» дал большое интервью
Сколько было потрачено на трансферы на зарплаты на комиссионные на зарплаты в конвертах? На павелку, на судей?
Але Палкіну перед тим як, рівнятися хто скільки дав, потрібно озвучити статки двух сторін. Там ж небо і земля. Ахметов до війни входив у списки найбагатших людей у світі, а Суркіси ніколи серед перших, навіть в Україні не були. Як взагалі можна порівнювати.