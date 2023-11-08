Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана

Летом нынешнего года отечественная пресса активно обсуждала будущее форварда «Шахтера» Даниила Сикана. Футболист на тот момент имел контракт с «горняками» со сроком действия до конца сезона-2023/24, что и порождало сплетни о его якобы готовности доработать соглашение до финала, а затем на правах свободного агента покинуть «Шахтер», либо же вынудить руководство донецкого клуба пойти на его немедленную продажу, как это произошло в ситуации с Анатолием Трубиным.

Собственно говоря, ситуация с Трубиным наглядно демонстрировала, как «Шахтер» может потерять одного из лидеров нынешней команды, получив взамен не такую значительную, как хотелось бы, компенсацию, пусть и с прицелом на потенциальные будущие выплаты. А то, что Сикан уже по итогам минувшего чемпионата превратился в одного из видных футболистов основного состава «горняков» подтверждает хотя бы его статистика результативности в УПЛ-2022/23 – 9 голов в 26 матчах, что является лучшим показателем в карьере этого исполнителя.

В летнее трансферное окно, насколько известно, интерес к Сикану проявляли клубы итальянской Серии А средней руки, а также датский «Мидтьюлланд», который ранее уже имел опыт сотрудничества с перспективным украинским нападающим в лице Артема Довбика, и пускай спортивных дивидендов от нашего соотечественника тогда так и не дождался, зато экономические в конечном итоге получил уже при трансфере форварда из «Днепра-1» в «Жирону», да и последующая перепродажа способна обернуться еще тем гешефтом для «Мидтьюлланда».

Впрочем, «Шахтеру» удалось договориться с Сиканом о продлении контракта, оформив новую долгосрочную сделку – до лета 2028 года. Это существенно облегчило ситуацию для «горняков» на тот момент, так как отпала острая необходимость в поиске качественного нападающего непосредственно под первую команду, где на тот момент вырисовывалась весьма пристойная конкуренция из трех футболистов на одну позицию – Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

После очередной травмы Траоре стало ясно, что за место в составе будут соревноваться Сикан и Келси. 19-летний венесуэлец, несмотря на ряд важнейших забитых мячей, которыми он уже успел отличиться в рядах «Шахтера», на текущий момент все-таки не способен демонстрировать стабильный уровень игры от матча к матчу. Именно поэтому объективно Келси проигрывает конкуренцию Сикану, являясь отличной возможностью для тренерского штаба «горняков» по усилению игры команды с лавки запасных – таким себе джокером.

Сикан успел сыграть в нынешнем розыгрыше УПЛ 11 матчей, 10 из которых начинал в стартовом составе. На счету Даниила 5 результативных действий (2 гола и 3 ассиста), однако пока его результативность в национальном чемпионате не впечатляет и находится за нижним пределом прошлогодних показателей на аналогичный момент.

Однако совсем иначе дела у Сикана идут в Лиге чемпионов. Здесь, неожиданно для многих, Даниил после четырех сыгранных туров входит в когорту лучших снайперов турнира, имея на своем счету 3 гола в 4 поединках. Последнее обстоятельство обязательно привлечет к Сикану дополнительное внимание от весьма пристойных европейских клубов, которые потенциально смогут претендовать на выкуп его контракта у «Шахтера».

И в данной ситуации руководству «горняков», очевидно, стоит как следует задуматься над возможностью продажи Сикана уже нынешней зимой – после групповой стадии Лиги чемпионов, так сказать на пике славы. Вероятно, это именно один из тех шансов, которые идеально подходят как клубу, так и самому футболисту.

Судите сами: Даниил Сикан уже практически пять лет находится в структуре «Шахтера». В январе 2019-го юного нападающего подписали из «Карпат» за 150 тысяч евро, однако с ходу ворваться в основной состав «оранжево-черных» Даниилу прогнозируемо не удалось. Он довольствовался двумя арендами в «Мариуполь», а в январе минувшего года отбыл на полгода в «Ганзу», где на уровне Второй Бундеслиги провел 11 матчей и отличился 1 забитым мячом.

Примечательно, что уже в период аренды в Германии Сикан посылал четкий месседж руководству «Шахтера», что не прочь сменить клуб на полноценной основе, и даже был готов остаться в «Ганзе», то есть за пределами элитарного дивизиона.

«Я не хочу прощаться с болельщиками [«Ганзы»]. Я хочу остаться, поговорить с «Шахтером». Может быть, я еще вернусь», – говорил Сикан.

Руководство «Ганзы» также было заинтересовано в продолжении сотрудничества с Сиканом, но уже тогда в немецком клубе подозревали, что вскоре Даниил засветится совершенно на «других радарах».

Этот момент, очевидно, наступает именно сейчас, и если «Шахтеру» будут поступать предложения по Сикану, то поторговаться имеет смысл, так как в целом это в интересах всех сторон. Прежде всего, «горняки» могут выставить достаточно солидный ценник на своего форварда, а в случае конструктивных переговоров будут иметь веский аргумент, объясняющий такую позицию – отличный показатель голов в групповом раунде Лиги чемпионов, в том числе победный мяч в ворота «Барселоны».

ФК Шахтер. Даниил Сикан забивает победный мяч в ворота Барселоны

Для самого Сикана в ближайшее время также наступит своего рода час «Икс», когда придется думать, стоит ли «переходить Рубикон». Весной 2024-го Даниил отпразднует свой 23-й день рождения, что по меркам украинского футбола все еще оставляет его в когорте «молодых и талантливых». Однако в современном европейском футболе в таком возрасте топ-форварды уже имеют большие достижения за спиной – примеры Холанда и Мбаппе должны являться яркой мотивацией и для наших игроков, и именно к ним нужно тянуться, а не довольствоваться постоянными оправданиями и отговорками.

Артем Довбик летом нынешнего года покинул УПЛ в возрасте 26 лет, перейдя отнюдь не в топовый клуб, коим является «Жирона» (не умаляя заслуг этого коллектива, который выдает пока просто феноменальную кампанию-2023/24). Да и то, такой трансфер стал возможен исключительно благодаря потрясающей результативности экс-нападающего «Днепра-1» в минувшем розыгрыше УПЛ, когда Довбик наколотил 24 мяча в 30 матчах.

Способен ли подтянуть свою результативность Сикан в составе «Шахтера» до таких показателей? Сомнительно, ведь в стане «горняков» нет принципа игры на одного футболиста – таргетмена. У «оранжево-черных» традиционно сразу несколько игроков имеют высокие показатели по забитым мячам, хотя периодически и случаются исключения (Тейшейра, Мхитарян), однако они, как правило, не связаны с позицией центрфорварда.

Почему «как правило»? Есть один любопытный кейс, который говорит об обратном – Факундо Феррейра. В сезоне-2017/18 аргентинский форвард стал ключевой фигурой в команде Паулу Фонсеки, забив 21 мяч в 30 играх внутреннего чемпионата. Это помогло «Шахтеру» добыть очередное чемпионство, но вот Феррейру дончане потеряли как свободного агента. Аргентинец длительное время не мог раскрыться в Украине, и когда ему наконец-то выпал шанс, то не стал рисковать и продлевать сотрудничество с «Шахтером», а отбыл бесплатно в «Бенфику».

Чересчур затягивать с продажей ряда футболистов – это именно то, что ранее было присуще «Шахтеру». Прямо сейчас можно выделить кейсы Пятова, Степаненко, Исмаили – футболистов, которых «горняки» так и не решились продать на пике. Но, в отличие от перечисленных, Сикан пока не является системообразующим футболистом для первой команды, а потому его потеря точно не окажется критической. Кевин Келси в перспективе выглядит даже более интересным исполнителем, если окажется способным реализовать весь свой потенциал. А прямо сейчас селекция «горняков», есть ощущение, продолжает «бороздить» рынок в поиске потенциальных новичков, способных затмить и Сикана, и Келси, и даже Траоре, если буркиниец еще вернется на топ-уровень после ряда столь серьезных травм.

Сейчас в «Шахтере», кажется, осознали, что трансферную политику клуба стоит несколько видоизменять. Если в СМИ заговорили об интересе Рината Ахметова к модели, выстроенной в «Фейеноорде», то она явно не подразумевает никаких «золотых клеток» или торгов по космически завышенным ценам. Роттердамцы прекрасно ориентируются на рынке, знают цену своим исполнителям, а главное – понимают, когда с ними наступает время расстаться, чтобы это было выгодно для всех сторон, но, прежде всего, для клуба.

Оптимальный момент, вероятно, наступает и для возможных торгов по Сикану. Важно понимать, что этого игрока не стоит ставить в один ряд с Мудриком или Судаковым. Скорее, ориентироваться нужно на Брандао или Луиса Адриано, которых отпустили по весьма средней, но все-таки пристойной, рыночной стоимости. И в этом нет ничего зазорного – отпускать своих футболистов в другой клуб по среднему ценнику. Это отличный способ наполнения клубного бюджета, а еще – стимулирование к росту как уже имеющихся в команде кандидатов на освободившееся место, так и коллектива скаутов, который постоянно должен быть в напряжении и являться готовым предложить качественного и доступного кандидата на замену.

Своего рода «конвейер талантов» дончанам ранее удалось выстроить на примере с бразильцами. Сейчас хочется верить, что нечто подобное «Шахтер» сумеет организовать уже с украинцами, а это поможет популяризовать наших футболистов за границей, способно принести пользу для карьеры этих игроков, а также обязательно скажется на успешности выступлений национальной сборной, за которой в последнее время наблюдать становится все более и более приятно, учитывая резко возросшее количество «легионеров», приезжающих в стан «сине-желтых» из топовых европейских чемпионатов.