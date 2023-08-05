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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 13:45 | Обновлено 05 августа 2023, 13:59
1179
3

Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом

Пойдет по пути Трубина?

05 августа 2023, 13:45 | Обновлено 05 августа 2023, 13:59
1179
3
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
ФК Шахтер. Даниил Сикан

По информации СМИ, форвард «Шахтера» Даниил Сикан пока что не хочет подписывать новый контракт с клубом, несмотря на выгодное предложение.

Нынешний договор игрока завершается летом 2024 года, поэтому «Шахтер» пытается решить этот вопрос. Сообщается, что у Сикана есть предложения из Серии A, а сам игрок не против попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел два матча и голов не забивал. В минувшем чемпионате у Даниила в УПЛ было 10 точных ударов.

Такая же ситуация с контрактом у вратаря Анатолия Трубина, который сейчас близок к уходу из команды.

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Шахтер Донецк Даниил Сикан чемпионат Украины по футболу
Источник Футбол 24
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Комментарии 3
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Burevestnik
можна зрозуміти Сікана.
клуб, по словам Срни, знов вийшов на ринок футболістів Бразилії, ведуться купівлі гравців. 
можливо Сікан, поки молодий, намагається своєчасно перейти в зарубіжний клуб
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+1
VitosKH
Та неужели? Слава Богу
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+1
Dfs2262ar
Забивав би частіше! Яка там нафіг серія А?!
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+1
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