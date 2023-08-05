Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом

По информации СМИ, форвард «Шахтера» Даниил Сикан пока что не хочет подписывать новый контракт с клубом, несмотря на выгодное предложение.

Нынешний договор игрока завершается летом 2024 года, поэтому «Шахтер» пытается решить этот вопрос. Сообщается, что у Сикана есть предложения из Серии A, а сам игрок не против попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел два матча и голов не забивал. В минувшем чемпионате у Даниила в УПЛ было 10 точных ударов.

Такая же ситуация с контрактом у вратаря Анатолия Трубина, который сейчас близок к уходу из команды.