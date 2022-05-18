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  4. Что решит Шахтер? Ганза хочет оставить Сикана, но шансы на это невелики
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 16:34 |
299
0

Что решит Шахтер? Ганза хочет оставить Сикана, но шансы на это невелики

В клубе из Ростока считают, что форвард вскоре окажется совсем на «других радарах»

18 мая 2022, 16:34 |
299
0
Что решит Шахтер? Ганза хочет оставить Сикана, но шансы на это невелики
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан (слева)

Главный тренер «Ганзы», завершившей сезон на 13-м месте во второй Бундеслиге и сохранившей прописку в дивизионе, Йенс Хартель был бы не прочь оставить в своей команде арендованного у «Шахтера» 21-летнего форварда Даниила Сикана.

«Мы хотели бы сохранить его», - сказал Хартель. Но 52-летний коуч также подчеркнул, что шансы на это «не слишком велики». Потому что никто не знает, «какие планы у «Шахтера» и останется ли Сикан в чемпионате Украины. Даниил сейчас едет в сборную и будет находится там совсем на других радарах».

Сикан также положительно воспринимает возможность остаться в «Ганзе». «Я не хочу прощаться с болельщиками. Я хочу остаться, поговорить с «Шахтером». Может быть, я еще вернусь». Он благодарен «Ганзе» за то, что ему «позволили играть перед этими фантастическими болельщиками». Кроме того, форвард считает, что не нуждается в отпуске. «Может, мне максимум нужда неделя – после этого я буду готов к новому чемпионату. В Украине или в Германии».

Сикан успел провести за «Ганзу» 11 матчей во второй Бундеслиге, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

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Источник liga2-online.de
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