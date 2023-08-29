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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 19:23 | Обновлено 29 августа 2023, 19:50
493
0

ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером

Игрок подписал новое соглашение

29 августа 2023, 19:23 | Обновлено 29 августа 2023, 19:50
493
0
ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером
ФК Шахтер. Даниил Сикан

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что форвард Даниил Сикан подписал с клубом новое соглашение. Контракт игрока теперь рассчитан до середины 2028 года.

22-летний Сикан выступает за команду с января 2019 года. За это время успел провести 60 матчей и забил 12 голов. Лучшим был прошлый сезон УПЛ – 10 точных ударов.

В составе «Шахтера» дважды был чемпионом Украины, а также выиграл Суперкубок Украины.

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Источник Фан-сайт ФК Шахтер
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