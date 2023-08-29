ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что форвард Даниил Сикан подписал с клубом новое соглашение. Контракт игрока теперь рассчитан до середины 2028 года.

22-летний Сикан выступает за команду с января 2019 года. За это время успел провести 60 матчей и забил 12 голов. Лучшим был прошлый сезон УПЛ – 10 точных ударов.

В составе «Шахтера» дважды был чемпионом Украины, а также выиграл Суперкубок Украины.