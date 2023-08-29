ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером
Игрок подписал новое соглашение
«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что форвард Даниил Сикан подписал с клубом новое соглашение. Контракт игрока теперь рассчитан до середины 2028 года.
22-летний Сикан выступает за команду с января 2019 года. За это время успел провести 60 матчей и забил 12 голов. Лучшим был прошлый сезон УПЛ – 10 точных ударов.
В составе «Шахтера» дважды был чемпионом Украины, а также выиграл Суперкубок Украины.
🧡 Данило Сікан продовжив контракт із «Шахтарем»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2023
Нову угоду з нападником розраховано до 30 червня 2028 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/VqBwEJal4w.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/crMazDHvPe
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