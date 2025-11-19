Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа
Украина. Премьер лига
Трабзонспор нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа

Турецкий клуб продолжает интересоваться услугами хавбека «Шахтера»

facebook.com/fcshakhtar. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продолжает интересоваться услугами 25-летнего полузащитника «Шахтера» Артема Бондаренко.

Турки пытались подписать Бондаренко в предыдущие трансферные окна, однако тогда их предложения на 7 и 10 миллионов евро были отвергнуты, так как «Шахтер» пожелал получить за своего игрока не менее 12 миллионов.

Теперь «Трабзонспор» нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа и надеется, что такой формат сделки устроит «горняков».

Отметим, что в «Трабзонспоре» Бондаренко может присоединиться к другим украинским легионерам этого клуба – Арсению Батагову, Александру Зубкову и Даниилу Сикану.

Артем Бондаренко Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: A Spor
Комментарии 1
Олександр Січкаренко
