Трабзонспор вернулся за Бондаренко. Продумали формулу трансфера

Турецкий «Трабзонспор» вернулся к варианту с подписанием атакующего полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Артема Бондаренко.

Этот клуб рассчитывает оформить переход 25-летнего украинца до 12 сентября – даты, когда в Суперлиге закрывается трансферное окно.

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что смогут оформить переход Бондаренко на условиях аренды с опцией выкупа.

Контракт Бондаренко с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.