Украина. Премьер лига08 сентября 2025, 14:55 |
1000
1
Трабзонспор вернулся за Бондаренко. Продумали формулу трансфера
Окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября
Турецкий «Трабзонспор» вернулся к варианту с подписанием атакующего полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Артема Бондаренко.
Этот клуб рассчитывает оформить переход 25-летнего украинца до 12 сентября – даты, когда в Суперлиге закрывается трансферное окно.
В «Трабзонспоре» рассчитывают, что смогут оформить переход Бондаренко на условиях аренды с опцией выкупа.
Контракт Бондаренко с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ніякі оренди, гоніть Батагова, а вам Бондаренка і ще в додачу подарунок Бондаря. Тамам ?
