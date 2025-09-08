Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Трабзонспор вернулся за Бондаренко. Продумали формулу трансфера

Окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября

Трабзонспор вернулся за Бондаренко. Продумали формулу трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Турецкий «Трабзонспор» вернулся к варианту с подписанием атакующего полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Артема Бондаренко.

Этот клуб рассчитывает оформить переход 25-летнего украинца до 12 сентября – даты, когда в Суперлиге закрывается трансферное окно.

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что смогут оформить переход Бондаренко на условиях аренды с опцией выкупа.

Контракт Бондаренко с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.

Артем Бондаренко Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
MaximusOne
Ніякі оренди, гоніть Батагова, а вам Бондаренка і ще в додачу подарунок Бондаря. Тамам ?
