Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко
Турецкий клуб очень хочет видеть у себя 25-летнего украинца
25-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко может покинуть клуб в ближайшую неделю.
Как сообщает скаут и аналитик Боха Джошкун, турецкий «Трабзонспор» готовится возобновить переговорный процесс с «Шахтером» по поводу Бондаренко.
«Трабзонспор» уже несколько месяцев активно интересуется услугами Бондаренко, что недавно подтверждал и сам футболист, однако договориться с «Шахтером» по условиям трансфера Артема пока не может.
Контракт Бондаренко с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.
Отметим, что летнее трансферное окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победы Буковины и Нивы
Матч пройдет 5 сентября в 21:45