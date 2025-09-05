Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 18:17 |
Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко

Турецкий клуб очень хочет видеть у себя 25-летнего украинца

05 сентября 2025, 18:17 |
Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко
shakhtar.com. Артем Бондаренко

25-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко может покинуть клуб в ближайшую неделю.

Как сообщает скаут и аналитик Боха Джошкун, турецкий «Трабзонспор» готовится возобновить переговорный процесс с «Шахтером» по поводу Бондаренко.

«Трабзонспор» уже несколько месяцев активно интересуется услугами Бондаренко, что недавно подтверждал и сам футболист, однако договориться с «Шахтером» по условиям трансфера Артема пока не может.

Контракт Бондаренко с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

Отметим, что летнее трансферное окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября.

Артем Бондаренко Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
