Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко

25-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко может покинуть клуб в ближайшую неделю.

Как сообщает скаут и аналитик Боха Джошкун, турецкий «Трабзонспор» готовится возобновить переговорный процесс с «Шахтером» по поводу Бондаренко.

«Трабзонспор» уже несколько месяцев активно интересуется услугами Бондаренко, что недавно подтверждал и сам футболист, однако договориться с «Шахтером» по условиям трансфера Артема пока не может.

Контракт Бондаренко с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

Отметим, что летнее трансферное окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября.