Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции
Ранее сообщалось о заинтересованности турецкого Трабзонспора
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции:
«Выходили на связь. Есть слухи, разговоры. Но это часть футбола, когда тебе кто-то интересуется, какие-то переговоры. Это нормально.
Я – часть Шахтера. Пока это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах».
Ранее сообщалось, что в услугах Артема Бондаренко заинтересован турецкий Трабзонспор, предлагавший Шахтеру 7 млн евро, однако горняки за трансфер хавбека хотели 12 млн евро.
В прошлом сезоне Бондаренко провел 41 матч и забил 12 голов за Шахтер, учитывая все турниры.
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