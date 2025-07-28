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  4. Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 03:23 | Обновлено 28 июля 2025, 03:30
19
0

Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции

Ранее сообщалось о заинтересованности турецкого Трабзонспора

28 июля 2025, 03:23 | Обновлено 28 июля 2025, 03:30
19
0
Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции:

«Выходили на связь. Есть слухи, разговоры. Но это часть футбола, когда тебе кто-то интересуется, какие-то переговоры. Это нормально.

Я – часть Шахтера. Пока это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах».

Ранее сообщалось, что в услугах Артема Бондаренко заинтересован турецкий Трабзонспор, предлагавший Шахтеру 7 млн евро, однако горняки за трансфер хавбека хотели 12 млн евро.

В прошлом сезоне Бондаренко провел 41 матч и забил 12 голов за Шахтер, учитывая все турниры.

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Артем Бондаренко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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