Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко подтвердил, что к нему есть интерес из чемпионата Турции:

«Выходили на связь. Есть слухи, разговоры. Но это часть футбола, когда тебе кто-то интересуется, какие-то переговоры. Это нормально.

Я – часть Шахтера. Пока это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах».

Ранее сообщалось, что в услугах Артема Бондаренко заинтересован турецкий Трабзонспор, предлагавший Шахтеру 7 млн евро, однако горняки за трансфер хавбека хотели 12 млн евро.

В прошлом сезоне Бондаренко провел 41 матч и забил 12 голов за Шахтер, учитывая все турниры.