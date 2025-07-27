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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 20:19 | Обновлено 27 июля 2025, 20:24
221
1

ВИДЕО. Бондаренко рассказал о пути в Шахтере и ярких моментах карьеры

Хавбек горняков дал большое интервью клубным медиа

27 июля 2025, 20:19 | Обновлено 27 июля 2025, 20:24
221
1
ВИДЕО. Бондаренко рассказал о пути в Шахтере и ярких моментах карьеры
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко дал большое интервью клубным медиа.

В откровенном разговоре футболист вспомнил свой путь в клубе – от первых шагов в академии до дебюта в первой команде, поделился эмоциями после свадьбы, а также прокомментировал трансферные слухи.

Бондаренко откровенно рассказал о своих тренерах, слезах, которые порой не удается сдержать, и чертах характера, которые определяют его вне футбольного поля.

ВИДЕО. Бондаренко рассказал о пути в Шахтере и ярких моментах карьеры

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Алексей Задоенко
Бондаренко неправильно відповів на запитання журналістки щодо швидкості міркування на полі. Для того, або щвидко міркувати на полі, треба його бачити і швидко приймати рішення. Для цього треба грати постійно в шахи чи шашки, а оскільки гравці ШД, зокрема Бондаренко, цього не роблять у вільний від тренувань час, тому й не можуть швидко міркувати і приймати креативні рішення. 
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