Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко дал большое интервью клубным медиа.

В откровенном разговоре футболист вспомнил свой путь в клубе – от первых шагов в академии до дебюта в первой команде, поделился эмоциями после свадьбы, а также прокомментировал трансферные слухи.

Бондаренко откровенно рассказал о своих тренерах, слезах, которые порой не удается сдержать, и чертах характера, которые определяют его вне футбольного поля.

ВИДЕО. Бондаренко рассказал о пути в Шахтере и ярких моментах карьеры