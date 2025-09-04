Почему ряд лиг еще держит трансферное окно открытым. Среди них – УПЛ

В ночь на 2 сентября в топовых европейских чемпионатах Европы (английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1) завершило работу летнее трансферное окно. Отныне тамошним клубам не разрешается регистрировать новичков, если только те не перебрались в их ряды в статусе свободных агентов. В текущих составах командам придется работать как минимум до января, когда окно переходов вновь окажется открытым…

Впрочем, отнюдь не во всех лигах европейского континента летнее трансферное окно закрылось с наступлением 2 сентября. Достаточно большое количество чемпионатов выстроило правила таким образом, что их клубам все еще разрешается подписывать и регистрировать новичков, тем самым получая определенное конкурентное преимущество.

Откровенно говоря, летний трансферный рынок из-за своей солидной продолжительности успевает наскучить многим болельщикам, которые перестают столь щепетильно следить за происходящими сделками, как только возвращаются официальные матчи – то ли национальных чемпионатов, то ли еврокубков. Но когда «форточка» захлопывается, тем же фанатам становится как-то грустно, ведь отныне они на несколько месяцев будут лишены кадровых интриг и возможностей немедленно увидеть в действии новобранцев…

Если в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции трансферное окно уже закрыто, то вот в таких странах, как Австрия, Хорватия, Словения, Бельгия, Румыния, Швейцария и ряде других регистрировать купленных новичков все еще разрешается. И, если немного разобраться, то легко понять, почему…

Главная причина – стремление нетоповых европейских лиг сохранять хоть какую-то конкурентность на фоне лучших национальных чемпионатов. Одной из наиболее ярких иллюстраций этого является турецкая Суперлига, где летнее трансферное окно продолжит свою работу вплоть до 12 сентября, то есть аж на десять дней дольше, нежели в топ-5 чемпионатов Европы.

Турки, как и многие другие национальные лиги, просто дают себе дополнительную возможность поработать с теми талантливыми и нужными им игроками, которые по каким-либо причинам не сумели решить вопрос с переходом в элитарную топ-5. Кроме того, более длительные сроки регистрации летних новичков позволяют клубам из чемпионатов, где это применяется, переманить к себе футболистов, оказавшихся ненужными в той таки Англии, Испании, Германии, Италии или Франции.

Например, год назад ситуацией на трансферном рынке после закрытия окна регистрации в итальянской Серии А и других топ-лигах континента, блестяще воспользовался «Галатасарай». Турецкий гранд договорился с «Наполи» об аренде 100-миллионного центрфорварда Виктора Осимхена, который провел в Стамбуле отличный сезон, а впоследствии был выкуплен за абсолютно фантастические для Суперлиги 75 миллионов евро.

Аналогичным преимуществом стараются пользоваться и другие чемпионаты, которые не причисляют к топовым. Отрадно, что не отстает от австрийцев, бельгийцев, швейцарцев, турков и других и наша украинская Премьер-лига. В отечественном элитарном дивизионе клубам разрешено покупать и регистрировать новобранцев вплоть до полуночи 6 сентября.

Максимально воспользоваться этой ситуацией в УПЛ, кажется, на этот раз решило «Динамо». Киевляне после продажи Владислава Ваната в «Жирону» проявляют невероятную и даже абсолютно несвойственную им в последние годы активность на рынке, перед самым его закрытием. Только за последние дни «бело-синие» подписали сразу троих легионеров – центрбека Алиу Тиаре, вингера Шола Огундана и центрфорварда Владислава Бленуце.

Очевидно, что по каждому из этих игроков «Динамо» начинало контакты заранее, а вот на стремительную финализацию сделок решило пойти лишь сейчас. И дело не только в продаже Ваната, от которой киевский клуб не получил сразу всей суммы, а потому и не разбогател в один миг в сказочных масштабах, а и в использовании той самой тактики выжидания. Руководство «Динамо», скорее всего, просто не хотело чересчур переплачивать, когда в потенциальных конкурентах за подписание того или иного футболиста у них были бы клубы из Англии, Испании, Германии, Италии или Франции.

Когда трансферное окно в богатой топ-5 лиг закрыто, спекуляции с целью вести «игру на повышение ставок» также быстро закончились, и можно торговаться конкретно и по сути. Например, Тиаре «Гавр», по слухам, рассчитывал за пару миллионов евро продать в один из французских клубов, а когда этого не случилось, то боссы клуба из Нормандии резонно решили, что лучше синица в руках (1 миллион евро от «Динамо»), чем журавль в небе. Похожего рода разговоры ходили и вокруг Шола Огундана, да и Бленуце, если верить румынской прессе, еще в конце августа активно торговали представители страны 404, с которыми договориться у боссов румынского «У Крайова 1948», в конечном итоге, так и не удалось.

Интересно, что подобного рода хитростями с продлением сроков работы летнего трансферного окна пользуются не только второстепенные лиги Европы, но и богатая саудовская Про-лига. Там регистрировать купленных новичков разрешено вплоть до 11 сентября. И здесь также прослеживается четкая логика такого решения: пускай с деньгами у представителей Ближнего Востока особых проблем нет, но вот заманить к себе достойных футболистов саудитам все-таки не так уж и просто. Многие предпочитают ждать вариантов в топ-5 лиг Европы до последнего, и лишь когда с таковыми не складывается, возвращаться к переговорам о переезде в Саудовскую Аравию…

Очевидно, что с каждым следующим годом мы будем видеть все большую и большую сегментацию рынка в аспекте сроков работы летнего трансферного окна (равно, как и зимнего, хотя там период все-таки значительно более короткий). И в этом нет ничего удивительного, ведь на все более и более глобальном рынке сохранение регистрации открытой дольше, чем у потенциальных конкурентов, видится отличной идеей.