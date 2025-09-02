Летнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Где еще оно пока работает?
Среди стран, где еще можно покупать и регистрировать новичков, есть и Украина
Накануне в полночь в большинстве европейских чемпионатов и во всех пяти топовых лигах континента закрылось летнее трансферное окно.
Впрочем, остается еще немало чемпионатов, в которых летняя «форточка переходов» все еще остается открытой, что дает возможность клубам легализировать последние штрихи в вопросах усиления или обновления составов.
Среди чемпионатов, в которых окно все еще открыто остается и украинская Премьер-лига, однако через несколько дней оно закроется и здесь.
Где еще пока открыто летнее трансферное окно-2025 (ЛТО)?
|
Страна
|
Последний день работы ЛТО
|
Нидерланды
|
2 сентября
|
Норвегия
|
2 сентября
|
Венгрия
|
3 сентября
|
Австрия
|
5 сентября
|
Украина
|
5 сентября
|
Хорватия
|
5 сентября
|
Словакия
|
6 сентября
|
Словения
|
7 сентября
|
Бельгия
|
8 сентября
|
Румыния
|
8 сентября
|
Швейцария
|
8 сентября
|
Польша
|
8 сентября
|
Кипр
|
9 сентября
|
Азербайджан
|
10 сентября
|
Турция
|
12 сентября
|
Греция
|
12 сентября
|
Сербия
|
19 сентября
|
Израиль
|
21 сентября
