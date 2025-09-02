Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Летнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Где еще оно пока работает?
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 08:47 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:50
Летнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Где еще оно пока работает?

Среди стран, где еще можно покупать и регистрировать новичков, есть и Украина

Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты УПЛ еще могут ждать интересные переходы

Накануне в полночь в большинстве европейских чемпионатов и во всех пяти топовых лигах континента закрылось летнее трансферное окно.

Впрочем, остается еще немало чемпионатов, в которых летняя «форточка переходов» все еще остается открытой, что дает возможность клубам легализировать последние штрихи в вопросах усиления или обновления составов.

Среди чемпионатов, в которых окно все еще открыто остается и украинская Премьер-лига, однако через несколько дней оно закроется и здесь.

Где еще пока открыто летнее трансферное окно-2025 (ЛТО)?

Страна

Последний день работы ЛТО

Нидерланды

2 сентября

Норвегия

2 сентября

Венгрия

3 сентября

Австрия

5 сентября

Украина

5 сентября

Хорватия

5 сентября

Словакия

6 сентября

Словения

7 сентября

Бельгия

8 сентября

Румыния

8 сентября

Швейцария

8 сентября

Польша

8 сентября

Кипр

9 сентября

Азербайджан

10 сентября

Турция

12 сентября

Греция

12 сентября

Сербия

19 сентября

Израиль

21 сентября

чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига трансферное окно выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Олег Заворотный
По поводу Израиля никто и не сомневался))
