Летнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Где еще оно пока работает?

Накануне в полночь в большинстве европейских чемпионатов и во всех пяти топовых лигах континента закрылось летнее трансферное окно.

Впрочем, остается еще немало чемпионатов, в которых летняя «форточка переходов» все еще остается открытой, что дает возможность клубам легализировать последние штрихи в вопросах усиления или обновления составов.

Среди чемпионатов, в которых окно все еще открыто остается и украинская Премьер-лига, однако через несколько дней оно закроется и здесь.

Где еще пока открыто летнее трансферное окно-2025 (ЛТО)?