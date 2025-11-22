Сухой матч от Забарного и Ко. ПСЖ без труда выиграл матч Лиги 1

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Гавр».

Поединок прошел в Париже на стадионе «Парк де Пренс», где хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Голы за парижан забили Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Брэдли Баркола. Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ» и помог команде удержать свои ворота нетронутыми.

Благодаря этой победе «ПСЖ» вернул себе первую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков.

В параллельных матчах игрового дня «Ланс» обыграл «Страсбург», а «Ренн» разгромил «Монако», за который впервые за два года сыграл известный полузащитник Поль Погба.

Лига 1. 13-й тур 22 ноября.



ПСЖ – Гавр – 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 29, Невес, 65, Баркола, 87.

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Заир-Эмери, Бералдо (Эрнандес 64), Забарный, Маюлу (Кварацхелия 71), Витинья (Руис 71), Невеш, Ли Кан Ин (Баркола 55), Мбае, Рамуш (Нджанту 64).

Гавр: Диав, Зуауи, Него, Сангант, Льорис, Секо, Туре (Хадра 58), Эбоног, Ндиайе, Кешта (Дукуре 75), Сумаре.



Ланс – Страсбург – 1:0

Гол: Ганю, 69.



Ренн – Монако – 4:1

Голы: Аит Боудлал, 20, Камара, 48, Эмболо, 73, Бла, 83 (п) – Бирет, 90+5.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1