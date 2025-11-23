Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Не играл 881 день. Погба вернулся на поле, дебютировав за Монако
Франция
23 ноября 2025, 08:58 |
0

ВИДЕО. Не играл 881 день. Погба вернулся на поле, дебютировав за Монако

Известный француз вернулся в большой футбол

ВИДЕО. Не играл 881 день. Погба вернулся на поле, дебютировав за Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба вернулся в большой футбол после дисквалификации.

Случилось это в матче 13-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Монако».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте хавбек «монегасков» вышел на поле со скамьи запасных. Эта игра стала для него первой с сентябре 2023 года, когда он еще представлял «Ювентус», и в рамках чемпионата Италии пересекся с «Эмполи». После этого Погба в футбол не играл – он получил дисквалификацию за употребление допинга.

«Ренн» же добыл победу над «Монако» со счетом 4:1.

Чемпионат Франции. 13-й тур

Ренн – Монако – 4:1

Голы: Аит Боудлал, 20, Камара, 48, Емболо, 73, Бла, 83 (пенальти) – Бирет, 90+5.

Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
ФОТО. Итальянская журналистка засветила бюсгальтер на матче Серии А
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Поль Погба Ренн Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу дисквалификация Ювентус
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
