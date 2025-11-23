ВИДЕО. Не играл 881 день. Погба вернулся на поле, дебютировав за Монако

Французский полузащитник Поль Погба вернулся в большой футбол после дисквалификации.

Случилось это в матче 13-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Монако».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте хавбек «монегасков» вышел на поле со скамьи запасных. Эта игра стала для него первой с сентябре 2023 года, когда он еще представлял «Ювентус», и в рамках чемпионата Италии пересекся с «Эмполи». После этого Погба в футбол не играл – он получил дисквалификацию за употребление допинга.

«Ренн» же добыл победу над «Монако» со счетом 4:1.

Чемпионат Франции. 13-й тур

Ренн – Монако – 4:1

Голы: Аит Боудлал, 20, Камара, 48, Емболо, 73, Бла, 83 (пенальти) – Бирет, 90+5.