Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком форварда

Бавария в прошлом туре впервые в сезоне потеряла очки, но после паузы на сборные мюнхенцы не расслабились и оформили шесть голов в ворота Вольфсбурга.

Дубль оформил Олисе, очередной мяч положил Кейн.

Интересно, чти у Баварии постоянно меняются главный преследователи. Ранее на втором месте были Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Штутгарт, а теперь вторым стал Байер. Однако отставание составляет 8 очков.

Суперматч выдали Боруссия Дортмунд и Штутгарт с хет-триком Ундава, однако встреча завершилась вничью 3:3.

Чемпионат Германии. 11-й тур

Бавария – Фрайбург 6:2

Голы: Карл, 22, Олисе, 82, 45, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17

Вольфсбург – Байер 1:3

Голы: Вавро, 52 – Хофманн, 9, Тапсоба, 24, Тиллман, 33

Боруссия Дортмунд – Штутгарт 3:3

Голы: Джан, 34, Майер, 42, Адейеми, 69 – Ундав, 47, 71, 90+1

Аугсбург – Гамбург 1:0

Гол: Каде, 76

Хайденхайм – Боруссия Менхенгладбах 0:3

Голы: Дикш, 45, Табакович, 55, Мачино, 76