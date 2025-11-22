Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком форварда
Чемпионат Германии
Вольфсбург
22.11.2025 16:30 – FT 1 : 3
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
22 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
985
2

Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком форварда

Мюнхенцы вернулись к победам

22 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
985
2 Comments
Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в прошлом туре впервые в сезоне потеряла очки, но после паузы на сборные мюнхенцы не расслабились и оформили шесть голов в ворота Вольфсбурга.

Дубль оформил Олисе, очередной мяч положил Кейн.

Интересно, чти у Баварии постоянно меняются главный преследователи. Ранее на втором месте были Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Штутгарт, а теперь вторым стал Байер. Однако отставание составляет 8 очков.

Суперматч выдали Боруссия Дортмунд и Штутгарт с хет-триком Ундава, однако встреча завершилась вничью 3:3.

Чемпионат Германии. 11-й тур

Бавария – Фрайбург 6:2
Голы: Карл, 22, Олисе, 82, 45, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17

Вольфсбург – Байер 1:3
Голы: Вавро, 52 – Хофманн, 9, Тапсоба, 24, Тиллман, 33

Боруссия Дортмунд – Штутгарт 3:3
Голы: Джан, 34, Майер, 42, Адейеми, 69 – Ундав, 47, 71, 90+1

Аугсбург – Гамбург 1:0
Гол: Каде, 76

Хайденхайм – Боруссия Менхенгладбах 0:3
Голы: Дикш, 45, Табакович, 55, Мачино, 76

По теме:
Бавария повторила свой же рекорд Бундеслиги 1972-73 годов
Боруссия Д – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бундеслига Бавария Штутгарт Фрайбург Вольфсбург Байер Боруссия Дортмунд Аугсбург Гамбург Хайденхайм Боруссия Менхенгладбах
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 22 ноября 2025, 16:25 0
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 4
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 13:00
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Фани Баварії мовчали 12хв.(якийсь протест проти іменних квитків),а тим часом Фрайбург осмілів і видав 20хв доброї гри (два кутових два гола 0-2)а потім Б-машина завелась особливо Олісе і GrossКарл останній так виклався що щось сталось з т\б суглобом,Гаррі як завжди роботяга,ждемо гру з Арсом.
Ответить
0
Pectoral71
Де там хет-трик? Там пента-трик  результативних дій Олісе - 2 м'ячі+3 асиста...
Ответить
0
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем