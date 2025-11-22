Бавария положила 6 голов, суперматч с хет-триком форварда
Мюнхенцы вернулись к победам
Бавария в прошлом туре впервые в сезоне потеряла очки, но после паузы на сборные мюнхенцы не расслабились и оформили шесть голов в ворота Вольфсбурга.
Дубль оформил Олисе, очередной мяч положил Кейн.
Интересно, чти у Баварии постоянно меняются главный преследователи. Ранее на втором месте были Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Штутгарт, а теперь вторым стал Байер. Однако отставание составляет 8 очков.
Суперматч выдали Боруссия Дортмунд и Штутгарт с хет-триком Ундава, однако встреча завершилась вничью 3:3.
Чемпионат Германии. 11-й тур
Бавария – Фрайбург 6:2
Голы: Карл, 22, Олисе, 82, 45, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17
Вольфсбург – Байер 1:3
Голы: Вавро, 52 – Хофманн, 9, Тапсоба, 24, Тиллман, 33
Боруссия Дортмунд – Штутгарт 3:3
Голы: Джан, 34, Майер, 42, Адейеми, 69 – Ундав, 47, 71, 90+1
Аугсбург – Гамбург 1:0
Гол: Каде, 76
Хайденхайм – Боруссия Менхенгладбах 0:3
Голы: Дикш, 45, Табакович, 55, Мачино, 76
