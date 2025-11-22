Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вольфсбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Вольфсбург
22.11.2025 16:30 - : -
Байер
Германия
22 ноября 2025, 06:31 | Обновлено 22 ноября 2025, 07:23
Вольфсбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 22 ноября в 15:30 по Киеву

Вольфсбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября, свой матч ы очередном туре Бундеслиги проведут Вольфсбург и Байер. Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Вольфсбург

«Волки» пока слабо проводят этот сезон Бундеслиги, о чем свидетельствует 14 строчка в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. Команда в последнем туре потерпела обидное поражение на выезде от Вердера – 1:2, хотя вели в счете до 83-й минуты, а в итоге пропустили решающий мяч в компенсированное время. Упомянутый проигрыш стал шестым в семи матчах чемпионата, так что, это уже похоже на кризис.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Вольфсбург еще не побеждал дома в текущем сезоне Бундеслиги, две ничьи и три поражения. Уже стоит задуматься о том, что надо вести борьбу за сохранение прописки в элите. Сразу шестеро игроков вынуждены пропустить предстоящий матч из-за травм, еще двое остаются под вопросом.

Байер

«Фармацевтам» пророчили тяжелый сезон, все-таки продали некоторых звезд, ушел Хаби Алонсо, который добился с клубом фантастических результатов. Пока у Байера ситуация нормальная, в чемпионате они идут пятыми, отставая всего на очко от первого квартета. В последнем туре удалось поиздеваться дома над аутсайдером Хайденхаймом – 6:0, пять мячей было забито в первом тайме. Данная победа стала пятой в шести встречах Бундеслиги.

Байер играет в Лиге чемпионов, где набрал 5 очков в четырех турах, результат скромный, но даже этого достаточно, чтоб находиться в зоне плей-офф. Клуб продолжает выступления и в национальном кубке. Четверо футболистов не помогут партнерам в этой встрече, еще двое остаются под вопросом.

Личные встречи

Команды в прошлом сезоне провели два разных матча, на своем поле Байер выиграл 4:3, а в гостях расписал нулевую ничью. Вольфсбург не может обыграть соперника в семи встречах кряду.

Прогноз

Обе команды имеют немало кадровых потерь, но при этом, нуждаются в очках. Гости справедливо считаются фаворитами, здесь не так силен Байер, столько проблемным выглядит Вольфсбург.

Ожидаю сложного и непредсказуемого матча, где все будет зависеть от реализации моментов. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,58.

Вольфсбург Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
