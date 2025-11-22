22 ноября, свой матч ы очередном туре Бундеслиги проведут Вольфсбург и Байер. Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Вольфсбург

«Волки» пока слабо проводят этот сезон Бундеслиги, о чем свидетельствует 14 строчка в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. Команда в последнем туре потерпела обидное поражение на выезде от Вердера – 1:2, хотя вели в счете до 83-й минуты, а в итоге пропустили решающий мяч в компенсированное время. Упомянутый проигрыш стал шестым в семи матчах чемпионата, так что, это уже похоже на кризис.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Вольфсбург еще не побеждал дома в текущем сезоне Бундеслиги, две ничьи и три поражения. Уже стоит задуматься о том, что надо вести борьбу за сохранение прописки в элите. Сразу шестеро игроков вынуждены пропустить предстоящий матч из-за травм, еще двое остаются под вопросом.

Байер

«Фармацевтам» пророчили тяжелый сезон, все-таки продали некоторых звезд, ушел Хаби Алонсо, который добился с клубом фантастических результатов. Пока у Байера ситуация нормальная, в чемпионате они идут пятыми, отставая всего на очко от первого квартета. В последнем туре удалось поиздеваться дома над аутсайдером Хайденхаймом – 6:0, пять мячей было забито в первом тайме. Данная победа стала пятой в шести встречах Бундеслиги.

Байер играет в Лиге чемпионов, где набрал 5 очков в четырех турах, результат скромный, но даже этого достаточно, чтоб находиться в зоне плей-офф. Клуб продолжает выступления и в национальном кубке. Четверо футболистов не помогут партнерам в этой встрече, еще двое остаются под вопросом.

Личные встречи

Команды в прошлом сезоне провели два разных матча, на своем поле Байер выиграл 4:3, а в гостях расписал нулевую ничью. Вольфсбург не может обыграть соперника в семи встречах кряду.

Прогноз

Обе команды имеют немало кадровых потерь, но при этом, нуждаются в очках. Гости справедливо считаются фаворитами, здесь не так силен Байер, столько проблемным выглядит Вольфсбург.

Ожидаю сложного и непредсказуемого матча, где все будет зависеть от реализации моментов. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,58.