Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» и «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалёвке.

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Колос» – «Динамо» – 2:1

Голы: Климчук, 9, 37 – Шола, 86

Предупреждения: Пахолюк, 71, Салабай, 90, Алефиренко, 90+3 – Кабаєв, 17, Дубинчак, 39, Попов, 73

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи И., Козик, Понедельник – Теллес – Ррапай, Демченко (Бондаренко, 84) – Салабай, Климчук (Оевуси, 58), Кане (Алефиренко, 77)

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик (Караваев, 68) – Бражко – Буяльский, Пихальонок – Кабаєв, Герреро (Пономаренко, 79), Волошин (Шола, 68)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Колос» (Ковалёвка)

КОЛОС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА