Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Премьер-лига
Колос Ковалевка
22.11.2025 15:30 – FT 2 : 1
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 17:27 | Обновлено 22 ноября 2025, 17:52
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука

Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате

УПЛ

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» и «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалёвке.

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Колос» – «Динамо» – 2:1

Голы: Климчук, 9, 37 – Шола, 86

Предупреждения: Пахолюк, 71, Салабай, 90, Алефиренко, 90+3 – Кабаєв, 17, Дубинчак, 39, Попов, 73

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи И., Козик, Понедельник – Теллес – Ррапай, Демченко (Бондаренко, 84) – Салабай, Климчук (Оевуси, 58), Кане (Алефиренко, 77)

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик (Караваев, 68) – Бражко – Буяльский, Пихальонок – Кабаєв, Герреро (Пономаренко, 79), Волошин (Шола, 68)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Колос» (Ковалёвка)

КОЛОС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
suforza1921
Ну й де тут сенсація? Грали два сусіди по турнірній таблиці. Один переграв вдома іншого, такі "сенсації" щотуру трапляються.
Хіба що за іменами, то дійсно несподіванка. Але у футбол грають не імена, а реальні люди. Станом на зараз кияни нічим не кращі від ковалівців. 
+13
gvs58
Програш сьогоднішнього ДК - давно вже не сенсація, а реальність.
+10
Lopez Nieto
Админы исправьте,какая сенсация???
+7
Славик Круссер
А чего это сенсация?
+6
Diesel
Сенсація була б років 15 назад.
На разі все зрозуміло давно. 
+4
Cityzen83
Рахмильевич - с днём рождения)))
+4
OKs100
Это уже не сенсация, а закономерность. Динамо стало средняком. 
+4
Vit18
Файний матч, побільше б таких в УПЛ
+4
A55555009
Сенсація була б, якби це був перший тур, а це вже закономірність
+4
A55555009
Динамо зараз може шпокнути кожен - користуйтеся можливістю, робіть історію
+3
Spaceman
Чому сенсація? Абсолютно прогнозовано. У Колоса є тренер, в Динамо - нема..Результат чудовий,я задоволений.. Завтра ще одного недотренера опустять.. 
+3
Bulba_sumkin
Пока в столице -7, прогнозируют -10) Колхозники, что с @балом?))) 
+3
kirya178
Коли шовковський собере яйца до купи і подаст у  відставку
+3
pricolist
Мені вже навіть шкода вболівальників Динамо, кріпіться 
+3
roman75zpr
Ого какой Колос сильный! )
+3
MaximusOne
Динамо потрібно буде добре попотіти, щоб зайняти друге місце цього сезону. Але коли декілька сезонів підряд не робиш нормальних трансферів, то це закономірний результат. Як кажуть, шо посієш, то пожнеш. 
+3
RomеоBoss
Це вже навіть не смішно! 
Завтра,ще переможе "Ковбас" і "Динамо" вже буде 6️⃣піздец! До чого довели колись знаменитий клуб! Жах! 
+2
AK.228
Да какая там сенсация … все по делу 
+2
Перший Серед Рівних в бані
Игроки и тренеры ФК Зриньски, вам не стыдно? 
+2
Der Gartenzwerg
Напевно тренеру треба дати більше часу попрацювати? 
+2
