Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате
В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» и «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалёвке.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Колос» – «Динамо» – 2:1
Голы: Климчук, 9, 37 – Шола, 86
Предупреждения: Пахолюк, 71, Салабай, 90, Алефиренко, 90+3 – Кабаєв, 17, Дубинчак, 39, Попов, 73
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи И., Козик, Понедельник – Теллес – Ррапай, Демченко (Бондаренко, 84) – Салабай, Климчук (Оевуси, 58), Кане (Алефиренко, 77)
«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик (Караваев, 68) – Бражко – Буяльский, Пихальонок – Кабаєв, Герреро (Пономаренко, 79), Волошин (Шола, 68)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион: «Колос» (Ковалёвка)
Хіба що за іменами, то дійсно несподіванка. Але у футбол грають не імена, а реальні люди. Станом на зараз кияни нічим не кращі від ковалівців.
На разі все зрозуміло давно.
Завтра,ще переможе "Ковбас" і "Динамо" вже буде 6️⃣піздец! До чого довели колись знаменитий клуб! Жах!