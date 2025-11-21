Колос Ковалевка

Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 22 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ковалевский «Колос» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.
Игроки «Колоса» наконец-то одержали свою первую победу с сентября, прервав сразу несколько затяжных серий. Команда Руслана Костышина, несмотря на то что первой пропустила от «Кудровки», выглядела лучше своего соперника и во втором тайме сумела совершить камбэк, победив со счётом 3:1. Теперь ковалёвцев ждёт серьёзное испытание — они примут действующего чемпиона страны, киевское «Динамо», от которого отстают всего на одно очко. Киевляне подходят к поединку на фоне двух подряд поражений и лишь одной победы в восьми предыдущих матчах. Подопечным Александра Шовковского необходимо срочно возвращаться на победный путь, ведь «Шахтёр» уже опережает их на семь очков. Примечательно, что в прошлом сезоне команды дважды разошлись миром — оба матча завершились со счётом 1:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
