Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Колос Ковалевка
22.11.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 07:19 | Обновлено 22 ноября 2025, 07:20
7

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Если киевляне потеряют очки, то вернуться в чемпионскую гонку им будет очень сложно

Коллаж Sport.ua

В субботу, 22 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», начало – в 15:30.

Колос

«Колос» в чемпионате играет сериями. В первых шести турах командажного раза не проиграла, благодаря чему находилась в зоне лидеров, а в следующих пяти ни разу не выиграла, скатившись в середину таблицы. Зато, возможно, в 12 туре начала новую серию, победив «Кудровку» и оказавшись благодаря этой победе на шестом месте.

Команда играет типичный для Руслана Костышина (да и вообще для «Колоса») футбол. Большой акцент заключается в обороне, а забитые голы планируются в первую очередь после стремительных контратак и стандартов. И такая тактика работает, поскольку у «Колоса» появился, похоже, топ-бомбардир. После долгих лет скитаний без форварда ковалевская команда подписала из «Руха» Юрия Климчука и тот начал стабильно забивать, отличившись уже пять раз. Периодически Климчука на острие атаки подменяет Оевуси, у него такой результативности нет, но стабильное игровое время он получает.

Во время паузы на матчи национальных сборных «Колос» провел спарринг против «Зари». Игра закончилась ничьей 1:1, своей бывшей команде забил Алефиренко. В этой игре не участвовали сборники Пахолюк, Гусол, Красничи и Гагнидзе.

Динамо

И у «Динамо» до недавнего времени была своя серия. Куда той ковалевской к ней – киевляне не проигрывали в 42 матчах чемпионата. Правда, потом началась еще одна серия, теперь уже из поражений. Сначала киевляне уступили ожесточенным конкурентам из Донецка (там мотивация соперника была заоблачной благодаря длинному языку Дениса Попова), а в следующем туре проиграли ЛНЗ. Результатом является текущее четвертое место.

Вроде бы затихла история с конфликтом Шовковского и Ярмоленко, ветеран киевлян после этого не раз выходил на поле и забивал. Но в сборную его и дальше не вызывают. Да и товарищеском матче, заполнявшем международную паузу, Ярмоленко не участвовал.

Играли, кстати, с «Эпицентром». В отличие от чемпионата, победа получилась более скромной, игра закончилась со счетом 2:1. Сначала на добивании отличился Рубчинский, а в конце матча после очередного стандарта забил Денис Попов (в который раз отмечаем работу польского специалиста, который приходил именно поставить игру киевлянам во время стандартных положений).

Но самым интересным в матче, конечно, вышел гол Супряги в ворота принадлежащей ему команды. Именно Владислав сравнял в данной игре счет. Также нельзя не отметить участие в поединке Владимира Бражко, который был вызван в национальную сборную, но затем покинул ее расположение вроде из-за травмы.

Проходит в U-19 просмотр центрбек-конголезезец Калонджо, но мы знаем, как долго обычно у киевлян продолжаются просмотры, а примеры Шолы и Тиаре являются только исключениями.

Очень ярко в игравших играх выглядел вингер Анхель Торрес, но он преимущественно лечится, приняв участие в буквально нескольких поединках, хотя сейчас будто здоров. Не сможет принять участие в игре Кристиан Биловар, других травмированных нет. Правда, о состоянии Андрея Ярмоленко информации не было абсолютно, но разбираться, почему Ярмоленко не играет, крайне неблагодарное занятие.

История встреч

Довольно тяжело «динамовцам» играть с «Колосом», в 14 матчах между командами фаворит побеждал только в половине. Еще шесть игр закончились вничью, а одна, та, что стоила места работы Алексею Михайличенко и только чудом не опустила «Динамо» на третье место в итоговой таблице чемпионата, закончилась победой ковалевцев.

Ориентировочные составы

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Красничи, Ррапай – Алефиренко, Гагнидзе, Гусол – Климчук

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Тиаре, Попов, Михавко – Бражко, Пихоленок – Волошин, Буяльский, Шола – Герреро

Прогноз на противостояние

Если «Динамо» и здесь потеряет очки, то о борьбе за чемпионство можно будет забывать. Но вряд ли столичная команда сделает такую ​​осечку, потому спрогнозируем победу киевлян.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
22 ноября 2025 -
15:30
Динамо Киев
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.59 для Колоса и 1.73 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Сергей Рипьюк
Перець
Динамо перемоги, нічия з Колосом це всерівно буде  як поразка
Фанькин кот
Сегодня топим за Карпаты, Колос и Шахтёр! А завтра - за Кривбасс, Полесье и Зарю!
Даёшь дынамку суркисову на 8 место! Нуу, на крайняк, на 6 ( но это для них будет незаслуженно высокое).
AK.228
2-1
KYIV_FOREVER
Динамо помститься колгоспникам за торішні осічки!
Лише Київ і лише перемога🤍💙✌️✌️
Dynamic
Київське Динамо переможе розгромно
