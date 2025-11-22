Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь

Поединок между «Оболонью» и «Шахтером» завершал субботний день программы 13-го тура УПЛ. Команда Александра Антоненко пытается всеми способами не попасть в зону вылета, в то время как «Шахтеру» важно продолжить держаться на первой строчке в турнирной таблице.

Что касается кадровой ситуации, то в составе «пивоваров» произошло три изменения по сравнению с матчем против «Эпицентра»: вместо Грисьо, Черненко и Устименко на поле вышли Приймак, Шевченко и Мединский. Туран же провел минимальную ротацию после разгрома над «Полтавой», сделав аналогичное количество изменений: Бондарь, Винисиус Тобиас и Бондаренко заменили перешедших в ряд запасных Матвиенко, Коноплю, а также Педриньо.

Со старта матча «Оболонь» очень грамотно действовала в обороне, почти не давая «горнякам» создать что-то опасное у собственных владений. Первый по-настоящему опасный момент возник в трети тайма, когда Эгиналду в два касания шикарно обработал мяч и пробил, однако на его удар среагировал Федоривский. Также головой пробивал Бондаренко, но безуспешно. «Пивовары» в первом тайме нанесли удар по воротам только один раз, но Суханов выстрелил выше цели.

Казалось, что команды уйдут на перерыв при равном счете, однако «Шахтер» все же смог отличиться перед самым перерывом. Сначала удар Бондаренко принял на себя защитник, однако мяч отскочил к Бондарю, который из-за пределов штрафной поймал на противоходе кипера хозяев, и «кожаный» рикошетом от его рук, предательски залетел в ворота.

Начало второго тайма стало настоящей катастрофой для команды Антоненко. Сначала Эгиналду дали без сопротивления ворваться в чужую штрафную (помешать ему забил Федоривский), а после не успели перекрыть результативное добивание от Тобиаса. В третьем мяче соавтором можно смело записывать Федоривского, который на ровном месте подарил «кожаного» Мейреллишу, а тот в два касания точно пробил по пустым воротам.

Уже после этого «Оболонь» осталась в меньшинстве после удаления Суханова, но могла вернуться в игру, правда удар Семенова головой парировал Ризныу. Казалось, тогда атакующий пыл «горняков» исчез, но как оказалось, игроки «Шахтера» продолжили его накапливать, и в конце концов забили еще трижды.

Сначала Эгиналду после ассиста Кауана Элиаса забил четвертый, а чуть позже выходы один на один реализовали Изаки и Кауан Элиас. Номинальные гости могли забивать еще, однако сейвы Федоривского позволили «пивоварам» избежать еще большей разницы в счете.

«Шахтер» продолжает находиться на первом месте, увеличив отрыв от ЛНЗ до четырех очков. Для «горняков» данный матч стал 490-м в УПЛ, в котором команда не пропустила. «Оболонь» продолжает находиться на одиннадцатой строчке с 16 пунктами. «Пивовары» не могут выиграть уже пятую игру подряд на правах хозяев.

В следующем поединке «Шахтер» дома сыграет против «Кривбасса» 1 декабря. «Оболонь» на собственном поле примет «Колос» 28 ноября.

Наши оценки:

«Оболонь»: Устименко – 5,5, Бычек – 5,5, Чех – 5,5, Пасич – б/о, Черненко – б/о

«Шахтер»: Изаки – 7,0, Каун Элиас – 6,5, Матвиенко – 5,5, Крыськив – 5,5, Феррейра – 5,5

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Оболонь» - «Шахтер» - 0:6

Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки, 80, Кауан Элиас, 82

Предупреждения: Приймак, 51, Суханов, 52, Чех, 87 – Мейреллиш, 41

Удаление: Суханов, 56 (второе предупреждение)

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко, Дубко, Курко (Чех, 72), Приймак, Ильин (Пасич, 85) – Прокопенко (Бычек, 72), Семенов (Черненко, 85), Мединский (Устименко, 61) – Суханов, Слободян

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Марлон (Матвиенко, 70), Бондарь, Тобиас – Марлон Гомес (Крыськив, 70), Очеретько, Бондаренко – Невертон (Изаки, 61), Мейреллиш (Кауан Элиас, 61), Эгиналду (Феррейра, 80)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 5 (3) – 19 (11)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 1 – 3

ОБОЛОНЬ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C