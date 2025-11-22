Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Оболонь
22.11.2025 18:00 – FT 0 : 6
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 19:58 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:09
2174
39

Пять из шести голов «горняки» забили во второй половине матча

УПЛ

Поединок между «Оболонью» и «Шахтером» завершал субботний день программы 13-го тура УПЛ. Команда Александра Антоненко пытается всеми способами не попасть в зону вылета, в то время как «Шахтеру» важно продолжить держаться на первой строчке в турнирной таблице.

Что касается кадровой ситуации, то в составе «пивоваров» произошло три изменения по сравнению с матчем против «Эпицентра»: вместо Грисьо, Черненко и Устименко на поле вышли Приймак, Шевченко и Мединский. Туран же провел минимальную ротацию после разгрома над «Полтавой», сделав аналогичное количество изменений: Бондарь, Винисиус Тобиас и Бондаренко заменили перешедших в ряд запасных Матвиенко, Коноплю, а также Педриньо.

Со старта матча «Оболонь» очень грамотно действовала в обороне, почти не давая «горнякам» создать что-то опасное у собственных владений. Первый по-настоящему опасный момент возник в трети тайма, когда Эгиналду в два касания шикарно обработал мяч и пробил, однако на его удар среагировал Федоривский. Также головой пробивал Бондаренко, но безуспешно. «Пивовары» в первом тайме нанесли удар по воротам только один раз, но Суханов выстрелил выше цели.

Казалось, что команды уйдут на перерыв при равном счете, однако «Шахтер» все же смог отличиться перед самым перерывом. Сначала удар Бондаренко принял на себя защитник, однако мяч отскочил к Бондарю, который из-за пределов штрафной поймал на противоходе кипера хозяев, и «кожаный» рикошетом от его рук, предательски залетел в ворота.

Начало второго тайма стало настоящей катастрофой для команды Антоненко. Сначала Эгиналду дали без сопротивления ворваться в чужую штрафную (помешать ему забил Федоривский), а после не успели перекрыть результативное добивание от Тобиаса. В третьем мяче соавтором можно смело записывать Федоривского, который на ровном месте подарил «кожаного» Мейреллишу, а тот в два касания точно пробил по пустым воротам.

Уже после этого «Оболонь» осталась в меньшинстве после удаления Суханова, но могла вернуться в игру, правда удар Семенова головой парировал Ризныу. Казалось, тогда атакующий пыл «горняков» исчез, но как оказалось, игроки «Шахтера» продолжили его накапливать, и в конце концов забили еще трижды.

Сначала Эгиналду после ассиста Кауана Элиаса забил четвертый, а чуть позже выходы один на один реализовали Изаки и Кауан Элиас. Номинальные гости могли забивать еще, однако сейвы Федоривского позволили «пивоварам» избежать еще большей разницы в счете.

«Шахтер» продолжает находиться на первом месте, увеличив отрыв от ЛНЗ до четырех очков. Для «горняков» данный матч стал 490-м в УПЛ, в котором команда не пропустила. «Оболонь» продолжает находиться на одиннадцатой строчке с 16 пунктами. «Пивовары» не могут выиграть уже пятую игру подряд на правах хозяев.

В следующем поединке «Шахтер» дома сыграет против «Кривбасса» 1 декабря. «Оболонь» на собственном поле примет «Колос» 28 ноября.

Наши оценки:

«Оболонь»: Устименко – 5,5, Бычек – 5,5, Чех – 5,5, Пасич – б/о, Черненко – б/о

«Шахтер»: Изаки – 7,0, Каун Элиас – 6,5, Матвиенко – 5,5, Крыськив – 5,5, Феррейра – 5,5

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Оболонь» - «Шахтер» - 0:6

Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки, 80, Кауан Элиас, 82

Предупреждения: Приймак, 51, Суханов, 52, Чех, 87 – Мейреллиш, 41

Удаление: Суханов, 56 (второе предупреждение)

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко, Дубко, Курко (Чех, 72), Приймак, Ильин (Пасич, 85) – Прокопенко (Бычек, 72), Семенов (Черненко, 85), Мединский (Устименко, 61) – Суханов, Слободян

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Марлон (Матвиенко, 70), Бондарь, Тобиас – Марлон Гомес (Крыськив, 70), Очеретько, Бондаренко – Невертон (Изаки, 61), Мейреллиш (Кауан Элиас, 61), Эгиналду (Феррейра, 80)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 5 (3) – 19 (11)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 1 – 3

ОБОЛОНЬ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Уверенно!!
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
A55555009
Динамо напевно завтикало, що в єврокубках грає в наступному році 4 команди, а не 5 
Ответить
+8
Андрей⚒️
Всех с победой!!! -10 это очень хорошо! Шахтёр чемпион!!!
Ответить
+7
514839
Перший раз в цьому році, коли саме гра від Шахти дійсно сподобалась.
Ответить
+7
Вася Пупкин
Подобається, що кожен гравець Шахтаря може забити. Фізично чудово виглядають.
Ответить
+6
Bulba_sumkin
С победой, лучший клуб Украины))) -10, все что нужно знать про погоду в столице) И да, дыpявых ботов вы сегодня не увидите, они за гаражами утешают друг друга) 
Ответить
+5
Frank Piter
Вот это молодцы, прям глаз радует 👍 В этом сезоне есть отличные шансы не только на чемпионство, но и на выход в плей-офф ЛК 👍
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
А если бы Шахтер проиграл, было бы уже 200+ комментов, и дыpявые ушлепаны всю ветку бы засрали) 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Вітання з перемогою!! Вдалий день, вдалий тур. Сподіваємось, що в наступних турах все буде не менш фантастично та казково, а падіння "Динами" продовжиться, бо для "Динамо" то давно вже є норма.
Ответить
+3
New Zealander
Я знову вгадав з прогнозом! Минулого разу мій прогноз був "неймовірна" перемога Шахтаря. Цього разу прогнозував  - "казкова" перемога Шахтаря. І вгадав в обох випадках! Ніхто точніше мене не зпрогнозував
Ответить
+3
Отаман
Дуже добре🥳
Ответить
+3
Alexander Киев
У Києві холодноооо, мороз -10! 😇
Тут питають, а де дирнама, де? Хтось бачив ? 🧐
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
Заслужена перемона нового чемпіона.
Трофей повинен повернутись в рідну гавань, де пробуде знову 5-6 років
Ответить
+2
avk2307
Не бачив гри . Але думаю половина голів шахтарів з помилок оболонців.
Ответить
0
Boodya
Як я і казав. Шахтар чемпіон, а Динамо бере кубок
Ответить
0
Lopez Nieto
А где павелка,пума,Тернопольская шушара,миньон, клозет,пенсионер немецкий,еастерли ухилянт?
Ответить
0
Умник
Думаю можно поздравлять шахту.
Я хоть и не люблю заранее.
Но тут уже это факт.
Просрать так упл надо уметь.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Fedor Holodov
Таксист, только ты знаешь за что тебя так наказывают футбольные боги😂
Второй тур подряд поражение твоего лузерпуля 0:3😂
Второй тур подряд твоя динамка влетает колхозам😂
Второй тур подряд ненавистный тебе Шахтёр выигрывает с разницей 6 мячей😂
Ответить
0
Andromed
Та в принципі ніякого сюрпризу, єдине що настільки просто і розгромно програли
Ответить
-1
Оберст
Только дыркочи не рады, наблюдают и жалобы кидают доходяги
Ответить
-2
