ТУРАН: «Хочу сегодня выразить им самые искренние комплименты и похвалу»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч 13-го тур УПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:6 одолели «Оболонь»:

– Прежде всего, хотел бы отметить, что перед этим противостоянием понимали уровень нашего соперника и всегда относимся к любому нашему оппоненту с уважением. Относительно «Оболони», то они уже зарекомендовали себя как в этом сезоне, так и в прошлые годы противником, умеющим создать проблемы многим командам высшего эшелона, особенно когда они играют дома. Поэтому я очень доволен тем, как проходила игра в первом тайме, – . если не ошибаюсь, мы только раз разрешили пробить по нашим воротам. Также очень важно было взятие ворот, которое произошло в конце первого тайма. Если говорить о нашем плане на игру, то важно было размещать, например, Бондаренко и Невертона на одной линии, а вместе с тем Педро Энрике пытался смещаться внутрь, чтобы таким образом мы могли оказывать дополнительное давление на ворота соперника. После красной карты и удаления оппонента, когда уже было 3:0, мы пытались в определенной степени сохранить текущий счет, а также наших футболистов на будущее, поскольку впереди большое количество разъездов. Это будет последний игровой месяц календарного года, нас ожидает как много путешествий, так и в целом немало непростых матчей. Вместе с тем, кроме планирования с учетом физических кондиций игроков, нам также нужно очень хорошо распланировать все нюансы с переездами и тем, как нам как можно лучше сохранить и подвести к идеальному состоянию наших футболистов. Поэтому наша победа очень важна как в контексте продолжения роста нашей уверенности, так и в целом. чтобы иметь возможность отталкиваться от лучшего фундамента для завершения этого года.



– Есть выражение «Игра к первому голу». Сегодня, кажется, была игра до второго гола, ведь решающим в этом матче стал второй гол. Так ли это, как вы считаете?

– Полностью готов с вами согласиться. Действительно, второй гол, забитый в начале второго тайма, дал нам особую уверенность. Да, он не решил до конца поединок, потому что, как я подчеркнул, соперник умеет создавать значительные проблемы, играя у себя дома, однако, конечно, этот гол облегчил нам дальнейшее течение игры. Даже после этого нам могло быть в какой-то степени сложно, но следующие голы упростили нам задачу в этом противостоянии. Я действительно доволен тем, как мои игроки добавляют от матча к матчу, хочу сегодня выразить им самые искренние комплименты и похвалу.



– Наверное, еще до выхода на поле вы знали результат игры «Динамо», которое в очередной раз проиграло, поэтому этот матч для вас был возможностью оторваться от киевлян на 10 очков. Это очень многое. Стал ли этот момент для Ваших игроков дополнительной мотивацией?

– Прежде всего одна вещь, которую я хотел бы отметить: любая команда, которая играет в национальном чемпионате, должна сосредотачиваться только на внутренних делах. Безусловно, мы относимся с уважением ко всем нашим конкурентам за чемпионство в этом сезоне: ЛНЗ, «Динамо», «Полесье», и, считаю, должны интересоваться только своими делами. Мне кажется, что игрокам нашего уровня не нужна какая-то дополнительная мотивация в виде потерянных очков нашими конкурентами. И я действительно рад, что они сумели сфокусироваться именно на нашей игре и получить положительный результат в этот вечер.



– Могли ли вы до начала матча рассчитывать на столь разгромную победу?

– Нет, не мог. Как и подчеркнул, я убежден, что «Оболонь» действительно очень качественная команда с достойными показателями на футбольном поле. Да, мы рассчитывали, что сыграем в свой лучший футбол, однако мы и сами не ожидали сыграть настолько хорошо.