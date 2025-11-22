В субботу, 22 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 18:00.

«Пивоваров» по ​​праву можно считать крепкой командой УПЛ, которая в то же время может прилично сыграть против более сильного оппонента, так и потерять очки в игре с конкурентами, как это было в матчах против «Вереса» и «Кудровки». Однако благодаря победам над «Полтавой» и «Эпицентром», «Оболони» удалось увеличить отрыв от зоны вылета, а теперь команду ждет домашний поединок против лидера «Шахтера», который в данный момент возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

«Горнякам» поражение от ЛНЗ пошло на пользу, и теперь дончане увеличили отрыв от «Динамо» до семи очков. Но кроме киевлян, есть также несколько интересных команд, которые неплохо о себе заявили, а потому «Шахтеру» важно сейчас не подпускать к чемпионской строчке любого, кто может потрепать нервы команде Турана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

