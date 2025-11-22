Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 19:34 |
Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тур УПЛ
22 ноября в рамках чемпионата Украины встретились киевская «Оболонь» и донецкий «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур
Оболонь – Шахтер – 0:3 (обновляется)
Голы: Бондар, 45+1, Винисиус Тобиас, 48, Лука Мейреллиш, 49
