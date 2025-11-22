Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 19:34 |
788
0

Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тур УПЛ

22 ноября 2025, 19:34 |
788
0
Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

22 ноября в рамках чемпионата Украины встретились киевская «Оболонь» и донецкий «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

Оболонь – Шахтер – 0:3 (обновляется)

Голы: Бондар, 45+1, Винисиус Тобиас, 48, Лука Мейреллиш, 49

По теме:
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса
ВИДЕО. Два гола и удаление. Яркий старт 2-го тайма в игре Шахтера и Оболони
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Футбол | 21 ноября 2025, 19:59 25
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией

Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова

Третья победа кряду. Челси поднялся в топ-2 АПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 16:37 0
Третья победа кряду. Челси поднялся в топ-2 АПЛ
Третья победа кряду. Челси поднялся в топ-2 АПЛ

Очередной успех лондонской команды

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22.11.2025, 08:38
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 13:00
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем