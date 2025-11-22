В субботу, 22 ноября, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Оболонь



Команда Александра Антоненко в этом сезоне отчаянно пытается перестроить свою игру на более атакующий лад. Иногда киевской «Оболони» это удается, иногда – не очень. Но результаты «пивовары» все равно имеют достаточно неплохие, и после двенадцати сыгранных матчей уже можно смело утверждать, что, по крайней мере, календарный год они должны закончить в комфортном отдалении от зоны вылета.

Интересно, что ровно по четыре образца возможных исходов поединков собрали за это время подопечные Антоненко, среди которых была также и ничья против «Динамо» в дерби (2:2), которая вполне могла превратиться и в победу, если бы не поспешный свисток главного арбитра об окончании встречи. При этом команды из зоны вылета «пивовары» обыгрывали достаточно уверенно, после чего с переменным успехом пытались бороться со всеми остальными соперниками.

Но главный залог хорошей жизни середняка таблицы «Оболонь» на данный момент прекрасно соблюдает. Желание играть в интересный футбол в атаке не всегда совпадает с банальными возможностями у данного коллектива, но легких прогулок, особенно – на «Оболонь Арене», не бывает ни у кого. Единственное, что с количеством забитых мячей эти веяния Антоненко сейчас не слишком совпадают – всего 11 голов, меньше в нашем чемпионате забивал только «Рух» (7), тогда как пропустили «пивовары» уже 15 раз – если смотреть на зону претендентов на еврокубки, то это уже многовато. А если на зону вылета – то даже очень солидный показатель. Так и зависла «Оболонь» между двух полюсов, хотя плотность в таблице сейчас такая, что выиграй один раз – и ты сразу в дамках.

Шахтер



Для того, чтобы победить, или даже «просто» зацепиться за ничейный результат, в предстоящей встрече, киевлянам предстоит укротить атаку донецкого «Шахтера», которая изрядно поправила свою статистику в игре против СК «Полтава» перед уходом на международный перерыв (7:1), и теперь ищет свою следующую жертву. Под такую горячую руку команды Арды Турана, очевидно, никто не хотел бы попасть.

«Горняки» нынче в лидерах чемпионата, но есть нюанс – финальный рывок в календарном году предстоит им совершать не только в УПЛ, но еще и в Лиге конференций УЕФА, где, очевидно, хотелось бы финишировать с 1 по 8 место в таблице, чтобы потом получить на пару недель больше времени подготовки ко второй части сезона. Дебютная летняя кампания межсезонья для Турана вышла скомканной, поэтому турецкий тренер хочет сделать акцент на зимнем перерыве, чтобы отшлифовать тот материал, который уже успел дать команде. А работы там еще непочатый край.

Но для получения этого бонуса необходимо побеждать и тут, и там. Благо, у «Шахтера» уже виднеются два состава, хотя до сих пор не понятно, какие результаты может обеспечить «резерв». На следующей неделе предстоит лететь в Ирландию на матч против «Шемрок Роверс», поэтому вполне возможно повторение сценария дуэли против ЛНЗ, когда попытка измотать основу себя не просто не оправдала, а привела к разгрому, о котором говорят до сих пор (1:4). А «Кривбасс» как раз и будет поджидать выгодный момент для удара на следующих выходных. Вот и убедимся за эту неделю, где и как у «Шахтера» расставлены акценты.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Шахтера» ранее пересекались 17 раз. Наблюдается перевес дончан по количеству побед – 15 успешных матчей против 2 у киевлян. Разница голов – 37:8. Наибольшая победа «Шахтера» – 5:2 (2005), «Оболони» – 1:0 (2010, 2011). В прошлый раз команды встречались в конце марта этого года, когда на этой же арене голы Эгиналду и Артура Глущенко обусловили победу «горняков» (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет 56 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Ярослав Трехлеб и Евгений Петраков, а резервным арбитром отработает Назарий Дердь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Евтуховым и Дмитрием Панчишиным. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 1 победа, 5 ничьих и 7 поражений, тогда как с «Шахтером» он пересекался 13 раз – 8 побед, 4 ничьих и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Курко, Дубко, Суханов – Черненко, Семенов – Ильин, Слободян, Прокопенко – Устименко.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Марлон Сантос, Конопля – Педриньо да Силва, Марлон Гомес, Очеретько – Невертон, Элиас, Эгиналду.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 12.79 для киевлян и 1.27 для донецкой команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.