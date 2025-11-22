Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы в прошлом туре над «Кривбассом» в стартовом составе своих подопечных произвел замены, в том числе вынужденные. Вместо дисквалифицированного Бабогла и Шаха на поле вышли Адамюк и Костенко. В «Металлисте 1925» Младен Бартулович после поражения от «Зари» также произвел кадровые изменения. Вместо Чурка и Когута в игру вступили Калюжный и Мба.

Уже в дебюте игры гости могли открыть счет, но Забергджа с близкого расстояния пробил низом рядом со штангой. Хозяева ответили тоже опасным моментом, когда Чачуа после паса Полегенько пробил рядом с дальней штангой.

Вскоре атака «Металлиста 1925» тоже создала напряжение у ворот «Карпат». Литвиненко пробивал в ближний верхний угол, но Домчак ликвидировал угрозу. Гости продолжали искать пути взятия ворот соперника и сумели открыть счет. Антюх воспользовался ошибкой в обороне Полегенько и метко пробил мимо вратаря.

«Карпаты» могли быстро сравнять счет, но Краснопир после паса Бруниньйо не попал в рамку ворот. В свою очередь гости тоже создали момент, но Домчак парировал удары Литвиненка и Рашицы. Вскоре «зелено-белые» провели быструю атаку, которая завершилась голом. Лучший бомбардир львовского клуба Бруниньйо после передачи Танды, дальним ударом застал врасплох Варакуту.

Второй тайм активнее начал «Металлист 1925», вскоре увеличивший счет. Антюх с правого края навесил в штрафную и мяч пролетел мимо игроков и вратаря в ворота. Для Антюха это был 2-й дубль в УПЛ, включая первый в составе харьковского клуба.

Подопечные Младена Бартуловича не стали играть на удержание счета и продолжали организовывать атаки. Мог отличиться Мба, но Домчак ликвидировал угрозу. Игра на время проходила на подступах к воротам и моментов не возникало.

В компенсированное время после розыгрыша штрафного мяч попал в руку Калюжному. Однако после видеопросмотра этого момента пенальти назначено не было.

В итоге первая игра соперников в УПЛ завершилась победой «Металлиста 1925». При этом прервалась безвыигрышная серия «Металлиста 1925» в УПЛ, которая продолжалася 5 игр: три ничьи и два поражения. С другой стороны, завершилась и победная серия «Карпат» в чемпионате, длившаяся две игры.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Шах – 6,0, Мирошниченко – 6,0, Фабиано – б/о, Игор – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Когут – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Карпаты» – «Металлист 1925» - 1:2

Голы: Бруниньо, 39 – Антюх, 21, 51

Предупреждения: Адамюк, 62, Танда, 84 – Калюжный, 75

«Карпаты»: Домчак – Полегенько (Мирошниченко, 63), Педрозу, Адамюк, Сыч – Бруниньо, Танда, Чачуа – Витор (Фаби, 81), Краснопир (Игор, 81), Костенко (Шах, 63).

«Металлист 1925»: Варакута – Антюх, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк, Крупский – Забергджа, Калюжный, Литвиненко – Рашица, Мба (Когут, 82).

Арбитр: Николай Балакин (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в плоскость) – 12 (1): 10 (6)

Угловые – 4 : 3

Оффсайды – 0 : 1

Температура: 0°C