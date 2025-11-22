Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2025 13:00 – FT 1 : 2
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 15:04 | Обновлено 22 ноября 2025, 15:46
1419
10

Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты

Матч завершал спорный эпизод с неназначенным пенальти

22 ноября 2025, 15:04 | Обновлено 22 ноября 2025, 15:46
1419
10 Comments
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
ФК Металлист 1925

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы в прошлом туре над «Кривбассом» в стартовом составе своих подопечных произвел замены, в том числе вынужденные. Вместо дисквалифицированного Бабогла и Шаха на поле вышли Адамюк и Костенко. В «Металлисте 1925» Младен Бартулович после поражения от «Зари» также произвел кадровые изменения. Вместо Чурка и Когута в игру вступили Калюжный и Мба.

Уже в дебюте игры гости могли открыть счет, но Забергджа с близкого расстояния пробил низом рядом со штангой. Хозяева ответили тоже опасным моментом, когда Чачуа после паса Полегенько пробил рядом с дальней штангой.

Вскоре атака «Металлиста 1925» тоже создала напряжение у ворот «Карпат». Литвиненко пробивал в ближний верхний угол, но Домчак ликвидировал угрозу. Гости продолжали искать пути взятия ворот соперника и сумели открыть счет. Антюх воспользовался ошибкой в обороне Полегенько и метко пробил мимо вратаря.

«Карпаты» могли быстро сравнять счет, но Краснопир после паса Бруниньйо не попал в рамку ворот. В свою очередь гости тоже создали момент, но Домчак парировал удары Литвиненка и Рашицы. Вскоре «зелено-белые» провели быструю атаку, которая завершилась голом. Лучший бомбардир львовского клуба Бруниньйо после передачи Танды, дальним ударом застал врасплох Варакуту.

Второй тайм активнее начал «Металлист 1925», вскоре увеличивший счет. Антюх с правого края навесил в штрафную и мяч пролетел мимо игроков и вратаря в ворота. Для Антюха это был 2-й дубль в УПЛ, включая первый в составе харьковского клуба.

Подопечные Младена Бартуловича не стали играть на удержание счета и продолжали организовывать атаки. Мог отличиться Мба, но Домчак ликвидировал угрозу. Игра на время проходила на подступах к воротам и моментов не возникало.

В компенсированное время после розыгрыша штрафного мяч попал в руку Калюжному. Однако после видеопросмотра этого момента пенальти назначено не было.

В итоге первая игра соперников в УПЛ завершилась победой «Металлиста 1925». При этом прервалась безвыигрышная серия «Металлиста 1925» в УПЛ, которая продолжалася 5 игр: три ничьи и два поражения. С другой стороны, завершилась и победная серия «Карпат» в чемпионате, длившаяся две игры.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Шах – 6,0, Мирошниченко – 6,0, Фабиано – б/о, Игор – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Когут – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Карпаты» – «Металлист 1925» - 1:2

Голы: Бруниньо, 39 – Антюх, 21, 51

Предупреждения: Адамюк, 62, Танда, 84 – Калюжный, 75

«Карпаты»: Домчак – Полегенько (Мирошниченко, 63), Педрозу, Адамюк, Сыч – Бруниньо, Танда, Чачуа – Витор (Фаби, 81), Краснопир (Игор, 81), Костенко (Шах, 63).

«Металлист 1925»: Варакута – Антюх, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк, Крупский – Забергджа, Калюжный, Литвиненко – Рашица, Мба (Когут, 82).

Арбитр: Николай Балакин (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в плоскость) – 12 (1): 10 (6)
Угловые – 4 : 3
Оффсайды – 0 : 1

КАРПАТЫ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 0°C

По теме:
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Это фиаско. Динамо во второй раз пропустило от форварда Колоса
Игрок Динамо: «Хотим сегодня сделать Суркису очень приятно»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Карпаты - Металлист 1925 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу
Футбол | 22 ноября 2025, 13:44 0
Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу
Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу

Бразилец или продлит контракт, или будет продан

МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
Футбол | 22 ноября 2025, 05:55 4
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»

Энцо на пресс-конференции перед матчем с Бернли прокомментировал травму Палмера

Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Футбол | 21.11.2025, 19:59
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Футбол | 21.11.2025, 14:09
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Отаман
Дуже добре 
Ответить
+3
_9Quantum19_KhM25
Якщо Шах дійсно дискваліфікований на гру з харків'янами, то яким чином він вийшов на заміну на 63-ій хвилині замість Костенка? Це хіба не порушення регламенту?
Ответить
+3
Следящий за Пумой
Пафосная победа МХ1925 ☝️ Антюх хорош  
Ответить
+2
Roman
Карпати продовжують розчаровувати
Ответить
0
Oleg Dykyy
Клімчук з Руха, що Карпати був непотрібний, вже двоєчку положив ДК
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
На жаль, не вистояли леви...🦁
Розділяю сум з Карпатами!🟩⬜😢😢
Та мого серця королеву -
Я завжди 🔥Гвен кохатиму!❤️
.
Лев зодіаку в мене знак -
Тож гіркий поразки смак...
"криптА" без балів Львів лишає...
І лиш любов до Гвен втішає!🥹
Ответить
-3
_9Quantum19_KhM25
За проліски особлива дяка. А то у нас тут +15☀️. І незрозуміло, чи то зима скоро, чи вже весна настала.💙💛💙💛🕊️
Вийшла складна перемога, яка була так необхідна. Дякуємо команді.💛💙🕊️ У "левів" головні перемоги ще попереду, зокрема, над київським "Динамо".
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
KYIV_FOREVER
Відскок. Карпати більше напрацювали на перемогу
Ответить
-5
Популярные новости
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем