Карпаты Львов

В субботу, 22 ноября, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 13-го тура УПЛ против «Металлиста 1925». Пути соперников, которые находятся рядом в турнирной таблице, раньше не пересекались.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата наконец-то сумели прервать затяжную безвыигрышную домашнюю серию, победив «Кривбасс» со счетом 1:0. После игры ассистент главного тренера «Карпат» Игорь Ермаков отметил: «Игра была полностью под нашим контролем. Мы хотели подарить победу всем нашим болельщикам, всем, кто нас критиковал, кто кричал с трибуны непристойные слова в спину главному тренеру. Мы считаем, что команда не заслуживает тех комментариев, которые звучали со стороны».

В предыдущих трех матчах в УПЛ «Карпаты» не проигрывали, завоевав 7 очков. Победная серия «зелено-белых» в чемпионате длится две игры и до повторения клубного рекорда еще одна виктория. В матче с «Кривбассом» автором единственного гола стал Бруниньо, который с четырьмя голами является лучшим бомбардиром «Карпат» в текущем чемпионате.

Подопечные Владислава Лупашко не пропускают голов в чемпионате в течение 274 минут. «Карпаты» могут провести 10-й безголевой матч в УПЛ. Пропустит игру дисквалифицированный молдавский легионер «Карпат». Владислав Бабогло. В то же время, уже отбыли дисквалификацию испанец Пабло Альварес и капитан команды Денис Мирошниченко. Для «Карпат» это будет заключительная в этом году домашняя игра.

Металлист 1925

«Металлист 1925» в прошлом туре в Житомире в статусе хозяев уступил «Заре» и находится на 9-м месте. В рамках подготовки к матчу с «Карпатами» команда провела двухстороннюю игру. После матча хорватский главный тренер Младен Бартулович отметил: «У нас много молодых игроков, поэтому решили смешать составы и провести спарринг. Сейчас у нас нет четырех футболистов, которые находятся в сборных, также несколько травмированных. Надеемся, что к игре с «Карпатами» подойдем максимально готовыми».

«Желто-синие» имеют лишь на одно очко меньше «Карпат», что добавляет интриги этому поединку. Ничейная гостевая серия «Металлиста 1925» в УПЛ длится 3 игры и до повторения клубного рекорда еще одна «мировая». Безвыигрышная же серия харьковского клуба в чемпионате длится 5 игр: три ничьи и два поражения. «Металлист 1925» может провести 40-й безголевой матч в УПЛ.

С особыми эмоциями готовится к игре Младен Бартулович, который в сезоне-2013/2014 провел за «старые» «Карпаты» 24 игры и забил 7 голов. В текущем чемпионате за «Металлист 1925» выступало 20 игроков, а без замен все матчи отыграли вратарь Даниил Варакута, защитники Илья Крупский, Евгений Павлюк и Артем Шабанов.

Статистика встреч

Созданные в 2020 году «Карпаты» ранее в разных турнирах провели уже 118 игр, а с харьковским «Металлистом 1925» еще не встречались.

Фемида

Арбитром матча назначен Николай Балакин (Киевская область), для которого это будет 106-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 3 игры – ничья и два поражения. «Металлист 1925» при Балакине тоже еще не побеждал, сыграв один раз вничью.

Прогноз на противостояние

Победный сериал «Карпат» продолжается в чемпионате две игры. В предыдущих 5-ти матчах в УПЛ «Металлист 1925» не побеждал.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.88 для львовян и 2.09 для харьковской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

А мы прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Сыч, Полегенько, Жан Педросо, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Шах, Краснопир.

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Салюк, Литвиненко, Антюх, Чурко, Когут, Рашица, Забергджа.