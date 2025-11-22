Карпаты Львов

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925». Подопечные Младена Бартуловича одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме соперники обменялись точными ударами – полузащитник гостей Денис Антюх открыл счет на 21-й минуте. «Карпаты» восстановили паритет еще до перерыва после гола Бруниньо.

Во второй половине игры Антюх после навеса/удара с фланга отправил мяч в ворота Назара Домчака. Подопечные Владислава Лупашко пытались забить второй гол, однако гости сумели удержать преимущество.

«Карпаты» разместились на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. «Металлист 1925» набрал 20 баллов и поднялся на шестое место. Позиции команд могут измениться, так как не все команды провели матчи 13-го тура.

Украинская Премьер-лига, 13-й тур. 22 ноября

Карпаты – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Бруниньо, 39 – Антюх, 33, 51

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Антюх, 33 мин

ГОЛ, 1:1! Бруниньо, 39 мин

ГОЛ, 1:2! Антюх, 51 мин