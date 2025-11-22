Младен БАРТУЛОВИЧ: «Калюжный виноват, что вы проиграли этот матч?»

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после победы своей команды над львовскими Карпатами в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– Мы посвящаем эту победу Андрею Викторовичу Полунину. Это было очень важно для нас и не случайно, что два гола забил Денис Антюх, он его воспитанник из Ахтырки. Полунин во Львове тоже радовал болельщиков своей игрой и голами. Относительно матча – благодарен ребятам за отдачу и хорошую игру. Это заслуженная победа.

– Капитан – это лицо и лидер команды. Как вы относитесь к действиям Ивана Калюжного за полем и в пределах поля? Это были неспортивные и нефутбольные деяния: провокации, симуляции, нецензурные возгласы в сторону фанатов.

– А фанаты все правильно делают на матче? Бросают снежки в нашу скамейку. Вы хотите, чтобы я говорил, что Калюжный симулирует? Танда не симулирует? Тоже самое. Калюжный делает все, чтобы выиграла команда.

– Он даже желтую карточку за симуляцию получил. Калюжный все 90 минут либо симулирует, либо говорит с судьями. Нельзя так играть.

– То есть Калюжный виноват, что вы проиграли этот матч? Он играет в сборной Украины. Очень хороший игрок и хорошо сыграл сегодня. Вопрос есть?

– Личный счет между вами и Владиславом Лупашко составляет 3:0 в вашу пользу. Вы дважды выиграли, когда тренировали Зарю, и сегодня победили. Благодаря чему вам удается выигрывать?

– У меня нет ни одного личного счета с Владом. Он тренирует Карпаты и команда пытается играть в атакующий футбол. Я свою команду готовлю на каждого соперника, мы настраиваемся. Мне всегда приятно играть на Украине, когда приходят болельщики. Эта аура, я помню еще когда я здесь играл. Мне нравится здесь играть, – сказал Бартулович.