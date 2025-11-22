Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Калюжный виноват, что вы проиграли этот матч?»
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2025 13:00 – FT 1 : 2
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:40
1725
2

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Калюжный виноват, что вы проиграли этот матч?»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

22 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:40
1725
2 Comments
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Калюжный виноват, что вы проиграли этот матч?»
ФК Карпаты. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после победы своей команды над львовскими Карпатами в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– Мы посвящаем эту победу Андрею Викторовичу Полунину. Это было очень важно для нас и не случайно, что два гола забил Денис Антюх, он его воспитанник из Ахтырки. Полунин во Львове тоже радовал болельщиков своей игрой и голами. Относительно матча – благодарен ребятам за отдачу и хорошую игру. Это заслуженная победа.

– Капитан – это лицо и лидер команды. Как вы относитесь к действиям Ивана Калюжного за полем и в пределах поля? Это были неспортивные и нефутбольные деяния: провокации, симуляции, нецензурные возгласы в сторону фанатов.

– А фанаты все правильно делают на матче? Бросают снежки в нашу скамейку. Вы хотите, чтобы я говорил, что Калюжный симулирует? Танда не симулирует? Тоже самое. Калюжный делает все, чтобы выиграла команда.

– Он даже желтую карточку за симуляцию получил. Калюжный все 90 минут либо симулирует, либо говорит с судьями. Нельзя так играть.

– То есть Калюжный виноват, что вы проиграли этот матч? Он играет в сборной Украины. Очень хороший игрок и хорошо сыграл сегодня. Вопрос есть?

– Личный счет между вами и Владиславом Лупашко составляет 3:0 в вашу пользу. Вы дважды выиграли, когда тренировали Зарю, и сегодня победили. Благодаря чему вам удается выигрывать?

– У меня нет ни одного личного счета с Владом. Он тренирует Карпаты и команда пытается играть в атакующий футбол. Я свою команду готовлю на каждого соперника, мы настраиваемся. Мне всегда приятно играть на Украине, когда приходят болельщики. Эта аура, я помню еще когда я здесь играл. Мне нравится здесь играть, – сказал Бартулович.

По теме:
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»
Костышин рассказал, за счет чего Колос шокировал Динамо
Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице
Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Карпаты - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 4
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026

В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Футбол | 21 ноября 2025, 17:30 21
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Футбол | 22.11.2025, 15:04
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Футбол | 22.11.2025, 16:48
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
psv970
калюжий бездарь
Ответить
-1
MaximusOne
Супер Іван молодець)))
Ответить
-2
Популярные новости
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем