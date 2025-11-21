Карпаты Львов

В субботу, 22-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Карпаты» и черкасский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 13:00.

К работе Владислава Лупашко возникали вопросы, когда «Карпатам» на старте сезона не удавалось побеждать, но сейчас у них за плечами серия из успешных матчей против ЛНЗ и «Кривбасса» (дважды по 1:0), что далеко не каждой команде в нашем чемпионате по силам. У Младена Бартуловича тем временем то не тур, то сплошные неудачи вот уже четыре игры чемпионата подряд. И если против «Динамо», «Кудровки» (дважды по 1:1) и «Полесья» (0:0) «Металлист 1925» не проигрывал, то «Заре» уступил без особых шансов (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

