Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
Карпаты – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

Карпаты – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 22-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Карпаты» и черкасский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 13:00.

К работе Владислава Лупашко возникали вопросы, когда «Карпатам» на старте сезона не удавалось побеждать, но сейчас у них за плечами серия из успешных матчей против ЛНЗ и «Кривбасса» (дважды по 1:0), что далеко не каждой команде в нашем чемпионате по силам. У Младена Бартуловича тем временем то не тур, то сплошные неудачи вот уже четыре игры чемпионата подряд. И если против «Динамо», «Кудровки» (дважды по 1:1) и «Полесья» (0:0) «Металлист 1925» не проигрывал, то «Заре» уступил без особых шансов (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
22 ноября 2025 -
13:00
Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
