Лупашко пояснил, почему Карпаты проиграли Металлисту 1925: «Это ошибки»

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против харьковского Металлиста 1925 (1:2) в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– Прежде всего, этот результат разочаровывает в плане того, что команда создавала моменты и играла на победу. Считаю, что мы должны забивать и второй мяч, и моменты были при всех счетах. Мы превосходили соперника по агрессии, по тому, как мы доходили до финальной трети и создавали там возможности. Огромная проблема в том, что это количество мер в штрафную нужно конвертировать в голы. Потому что мячи пролетали по вратарской. Это наша проблема. Надо быть агрессивнее, иначе голов не будет. Защитники должны тебя бояться. Думаю, что результат таков прежде всего из-за неиспользования тех возможностей, которые были сегодня.

– Два гола сами себе привезли. Как вы думаете, есть ли у нас проблема с позицией левого защитника, ведь два мяча пришли с этого фланга?

– Думаю, что первый гол – это индивидуальная ошибка и все это понимают и видят. Второй гол – та же ошибка. Металлист 1925 – это наиболее подающая команда, выполняющая кроссов в штрафную, в финальную треть. Мы об этом говорили. Следует быть агрессивным в этих моментах, не давать возможности подавать. Эти ошибки есть и никуда не денешься. То же касается молодых игроков. Домчак тоже ошибается. Либо с пониманием к этому относиться, либо постоянно производить ротацию и постепенно проводить становление. Через матчи, микроошибки мы будем понимать, что со временем Назар будет вратарем высокого уровня. Раньше спрашивали, почему не играет Шах, почему играет Витор. Мы понимаем, что Артур имел игровую практику. Сегодня вышел, так же ошибается. Он – молодой игрок. Можно иметь в его позиции легионера, можно иметь молодого игрока. Тогда нужно понимать, что будут такие неудачные выходы на замену и матчи в старте неудачные.

– Почему сегодня не играл Пабло Альварес?

– Полагаю, что Танда провел хороший матч. Я уже говорил, что нам не хватает конкуренции и нам нужно делать такие стрессовые ситуации для игроков, нужно больше ротаций в составе, чтобы футболисты были больше сфокусированы и заряжены. Полагаю, что Танда заслужил. Он играл до этого два матча. Пабло прошлый тур пропускал, а Патрисио хорошо сыграл. Это конкуренция, и это нормально. Альварес должен чувствовать ее и доказывать на тренировках, что он готов играть. То же касается других игроков. Нам не хватает конкуренции, некоторые наши позиции обнажены – это факт. Все это понимают. Мы должны создавать эту конкуренцию таким образом – давать возможность играть всем.

– Не казалось ли вам, что сегодня было очень тяжело выходить из прессинга, особенно в начале матча?

– Думаю, что минут десять были сложности. Мы об этом разговаривали с командой, что возможно возникнут моменты, где соперник будет свеж и будет накрывать. Мы должны были делать определенный предмет. Однако это опыт Назара, он должен эти моменты редактировать. Потому что мы с ним об этом разговаривали, и он об этом знает. Придя в раздевалку, в перерыве уже нет смысла об этом говорить, потому что мы уже довольно легко выходили из-под этого прессинга. Опять же, это все реакция. Можно было не терять эти десять минут, а делать сразу то, о чем мы договаривались до матча. Мы это предполагали и работали над сложными моментами, как использовать слабости соперника. Соглашаюсь с вами, что потеряли первые десять минут матча в этом аспекте.