Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов
Чемпионат Италии
Удинезе
22.11.2025 16:00 – FT 0 : 3
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:22
1854
0

Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов

Команда из Генуи разошлась миром с «Кальяри»

22 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:22
1854
0
Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа

22 ноября в рамках 12 тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Дженоа».

Поединок принимала «Сардиния Арена» в городе Кальяри. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выдали яркий матч на шесть голов, итогом которого стала результативная ничья со счетом 3:3.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский провел 88 минут, результативными действиями не отличился.

С 11 баллами «Кальяри» идет на 14-м месте. «Дженоа» с 8 очками идет на 18-м месте.

Также состоялась встреча «Удинезе» и «Болоньи» – уверенная победа гостей со счетом 0:3.

Серия А. 12-й тур

Кальяри – Дженоа – 3:3

Голы: Боррелли, 33, 60, Эспозито, 43 – Витинья, 18, Остигард, 41, Мартин, 83

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Удинезе – Болонья – 0:3

Голы: Побега, 54, 59, Бернардески, 90+4

По теме:
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа Кальяри Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу Себастьяно Эспозито Витинья (Дженоа)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 08:38 1
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 07:10 14
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22.11.2025, 08:09
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Тренер Жироны: «Ужасная пауза на сборные. Много травм, включая Крапивцова»
Футбол | 22.11.2025, 16:52
Тренер Жироны: «Ужасная пауза на сборные. Много травм, включая Крапивцова»
Тренер Жироны: «Ужасная пауза на сборные. Много травм, включая Крапивцова»
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 10:30
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 4
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем