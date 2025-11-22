Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов
Команда из Генуи разошлась миром с «Кальяри»
22 ноября в рамках 12 тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Дженоа».
Поединок принимала «Сардиния Арена» в городе Кальяри. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выдали яркий матч на шесть голов, итогом которого стала результативная ничья со счетом 3:3.
Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский провел 88 минут, результативными действиями не отличился.
С 11 баллами «Кальяри» идет на 14-м месте. «Дженоа» с 8 очками идет на 18-м месте.
Также состоялась встреча «Удинезе» и «Болоньи» – уверенная победа гостей со счетом 0:3.
Серия А. 12-й тур
Кальяри – Дженоа – 3:3
Голы: Боррелли, 33, 60, Эспозито, 43 – Витинья, 18, Остигард, 41, Мартин, 83
Фото матча:
Удинезе – Болонья – 0:3
Голы: Побега, 54, 59, Бернардески, 90+4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»