Как сыграл Малиновский? Дженоа выдала топ-матч в Серии А на шесть голов

22 ноября в рамках 12 тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Дженоа».

Поединок принимала «Сардиния Арена» в городе Кальяри. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выдали яркий матч на шесть голов, итогом которого стала результативная ничья со счетом 3:3.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский провел 88 минут, результативными действиями не отличился.

С 11 баллами «Кальяри» идет на 14-м месте. «Дженоа» с 8 очками идет на 18-м месте.

Также состоялась встреча «Удинезе» и «Болоньи» – уверенная победа гостей со счетом 0:3.

Серия А. 12-й тур

Кальяри – Дженоа – 3:3

Голы: Боррелли, 33, 60, Эспозито, 43 – Витинья, 18, Остигард, 41, Мартин, 83

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Удинезе – Болонья – 0:3

Голы: Побега, 54, 59, Бернардески, 90+4