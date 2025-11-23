Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо

С 21 по 24 ноября проходят матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В субботу было сыграно три поединка, в частности два с участием двух грандов – Динамо и Шахтера.

Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от Колоса 1:2. Для киевляне это третий проигранный матч подряд в чемпионате Украины – ранее столичный клуб ни разу не имел такой лузстрик.

А вот коллектив Арды Турана разгромил Оболонь со счетом 6:0. Для горняков это вторая победа подряд в УПЛ с шестью или больше голами – в предыдущем туре донецкая команда уничтожила Полтаву 7:1.

В еще одном субботнем поединке Металлист 1925 на выезде справился с Карпатами – 2:1.

В таблице чемпионата Украины Шахтер с 30 очками занимает первое место. У ближайшего преследователя – ЛНЗ Черкассы – в активе 26 пунктов.

Третью позицию с 23 баллами занимает житомирское Полесье, которому только предстоит провести матч 13-го тура (23 ноября в 15:30 против Эпицентра).

На четвертой строчке располагается Колос (22 очка), а топ-5 замыкает киевское Динамо (20 очков).

Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

УПЛ 2025/26. 13-й тур, 21–24 ноября

21.11. 15:30 Полтава – ЛНЗ Черкассы – 0:2

– 0:2 22.11. 13:00 Карпаты – Металлист 1925 – 1:2

– 1:2 22.11. 15:30 Колос – Динамо Киев – 2:1

– Динамо Киев – 2:1 22.11. 18:00 Оболонь – Шахтер – 0:6

– 0:6 23.11. 13:00 Кривбасс – Верес

23.11. 15:30 Полесье – Эпицентр

23.11. 18:00 Рух – Кудровка

24.11. 18:00 Заря – Александрия

Таблица УПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30 2 ЛНЗ 13 8 2 3 14 - 8 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 26 3 Полесье 12 7 2 3 21 - 8 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 23 4 Колос Ковалевка 13 6 4 3 16 - 12 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 22 5 Динамо Киев 13 5 5 3 29 - 18 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20 6 Кривбасс 12 6 2 4 20 - 19 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 20 7 Металлист 1925 13 5 5 3 15 - 11 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 20 8 Заря 12 5 4 3 16 - 12 24.11.25 18:00 Заря - Александрия 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 24.10.25 Верес 0:0 Заря 18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 19 9 Карпаты Львов 13 4 6 3 18 - 17 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 18 10 Верес 12 4 4 4 11 - 12 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 24.10.25 Верес 0:0 Заря 19.10.25 Верес 1:1 Александрия 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 16 11 Оболонь 13 4 4 5 11 - 21 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 16 12 Кудровка 12 4 2 6 15 - 22 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 14 13 Эпицентр 12 3 0 9 15 - 22 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 9 14 Александрия 12 2 3 7 11 - 21 24.11.25 18:00 Заря - Александрия 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 19.10.25 Верес 1:1 Александрия 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 9 15 Рух Львов 12 2 1 9 7 - 20 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 7 16 Полтава 13 1 3 9 11 - 32 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 6 Полная таблица

