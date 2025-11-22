Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла

В субботу, 22 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Хозяева победили со счетом 2:1.

Дубль в составе «сорок» оформил нападающий Харви Барнс, за «горожан» забил Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» остался на третьей строчке в АПЛ, имея в активе 22 очка. У «сорок», несмотря на победу, ситуация плачевная – 14 позиция и 15 очков.

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября.

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68.

Ньюкасл: Поуп, Холл (Ботман 77), Ливраменто, Шер, Тшау, Барнс (Эланга 85), Мерфи, Жоэлинтон, Тонали, Гимараэс, Вольтемаде (Уиллок 85).

Манчестер Сити: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Шерки (Бобб 77), Доку (Савиньо 76), Фоден (Мармуш 87), Гонсалес, Силва (Рейндерс 77), Голанд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ