Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла
«Сороки» победили со счетом 2:1
В субботу, 22 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Хозяева победили со счетом 2:1.
Дубль в составе «сорок» оформил нападающий Харви Барнс, за «горожан» забил Рубен Диаш.
«Манчестер Сити» остался на третьей строчке в АПЛ, имея в активе 22 очка. У «сорок», несмотря на победу, ситуация плачевная – 14 позиция и 15 очков.
АПЛ. 12-й тур, 22 ноября.
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68.
Ньюкасл: Поуп, Холл (Ботман 77), Ливраменто, Шер, Тшау, Барнс (Эланга 85), Мерфи, Жоэлинтон, Тонали, Гимараэс, Вольтемаде (Уиллок 85).
Манчестер Сити: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Шерки (Бобб 77), Доку (Савиньо 76), Фоден (Мармуш 87), Гонсалес, Силва (Рейндерс 77), Голанд.
