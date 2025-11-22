Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ньюкасл
22.11.2025 19:30 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
Англия
22 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:28
987
2

Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла

«Сороки» победили со счетом 2:1

22 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:28
987
2 Comments
Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл – Манчестер Сити

В субботу, 22 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Хозяева победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в составе «сорок» оформил нападающий Харви Барнс, за «горожан» забил Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» остался на третьей строчке в АПЛ, имея в активе 22 очка. У «сорок», несмотря на победу, ситуация плачевная – 14 позиция и 15 очков.

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября.

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68.

Ньюкасл: Поуп, Холл (Ботман 77), Ливраменто, Шер, Тшау, Барнс (Эланга 85), Мерфи, Жоэлинтон, Тонали, Гимараэс, Вольтемаде (Уиллок 85).

Манчестер Сити: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Шерки (Бобб 77), Доку (Савиньо 76), Фоден (Мармуш 87), Гонсалес, Силва (Рейндерс 77), Голанд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Харви Барнс повторил достижение Алана Ширера в матчах против Манчестер Сити
Слот нашел причины разгрома Ливерпуля: «Это моя ответственность»
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
