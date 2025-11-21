Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ньюкасл
22.11.2025 19:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
21 ноября 2025, 17:50 |
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 ноября в 19:30 по Киеву

ФК Ньюкасл

В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ньюкасл

«Сороки» проводят сезон очень нестабильно. В Премьер-лиге коллектив совсем отстает – за 11 туров «Ньюкасл» набрал всего 12 баллов, поэтому пока находится на 14-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет всего 2 очка. В Кубке английской лиги команда прошла «Брэдфорд» и «Ньюкасл» и квалифицировалась в 1/4 финала, где сыграет с «Брайтоном».

В Лиге чемпионов англичане выступают получше – клуб переиграл «Атлетик», «Юнион Сен-Жилуаз» и «Бенфику», однако в 1-м туре уступил «Барселоне». 9 набранных очков позволяют находиться на 6-й строчке турнирной таблицы.

Манчестер Сити

Горожане, похоже, нацелены вернуть свою лучшую форму. После 11 туров Премьер-лиги на их счету уже есть 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 2-ю строчку таблицы. От лидера «Арсенала» манчестерцы отстают на 4 очка. В Кубке английской лиги «Сити» обыграл «Хаддерсфилд» и «Свонси» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет с «Брентфордом».

В Лиге чемпионов англичане имеют только 1 осечку – ничью из «Монако» во 2-м туре. Другие игры против «Наполи», «Вильярреала» и «Боруссии» коллектив выиграл с общим счетом 6:1.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ман Сити». «Городяне» победили в 3-х поединках, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 матче победил «Ньюкасл».

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» пропустил 8 голов в текущем сезоне АПЛ – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Ньюкасл» победил в каждом из 5 предыдущих домашних матчей.
  • «Ман Сити» забил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
22 ноября 2025 -
19:30
Манчестер Сити
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Ньюкасл Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
