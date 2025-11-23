22.11.2025 19:30 – FT 2 : 1
Англия23 ноября 2025, 07:16 |
91
0
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1. Победный дубль Барнса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26
23 ноября 2025, 07:16 |
91
0
22 ноября Ньюкасл на домашнем стадионе Сент Джеймс Парк переиграл Манчестер Сити в матче 12-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 2:1.
Дубль в составе сорок оформил Харви Барнс. Единственный гол у горожан забил Рубен Диаш.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68
Видеообзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 01:19 5
Елизаветаа Третьякова рассказала о своем секрете красоты
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 11
Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026
Футбол | 23.11.2025, 03:34
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Футбол | 22.11.2025, 21:55
Комментарии 0
Популярные новости
21.11.2025, 17:02 3
22.11.2025, 17:54 2
21.11.2025, 04:59 1
21.11.2025, 08:24 5
22.11.2025, 06:22 2
21.11.2025, 04:15 3
21.11.2025, 19:59 26
21.11.2025, 09:40 11