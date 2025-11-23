Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1. Победный дубль Барнса. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
22.11.2025 19:30 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2025, 07:16 |
91
0

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1. Победный дубль Барнса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26

23 ноября 2025, 07:16 |
91
0
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1. Победный дубль Барнса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Ньюкасл на домашнем стадионе Сент Джеймс Парк переиграл Манчестер Сити в матче 12-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 2:1.

Дубль в составе сорок оформил Харви Барнс. Единственный гол у горожан забил Рубен Диаш.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
По теме:
Наполи – Аталанта – 3:1. Как Давид Нерес оформил дубль. Видео голов и обзор
Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Боруссия Д – Штутгарт – 3:3. Шоу: как Ундав оформил хет-трик. Видео голов
Ньюкасл Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити видео голов и обзор Харви Барнс Рубен Диаш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала сногсшибательную фигуру. Огонь
Футбол | 23 ноября 2025, 01:19 5
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала сногсшибательную фигуру. Огонь
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала сногсшибательную фигуру. Огонь

Елизаветаа Третьякова рассказала о своем секрете красоты

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 11
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026

ФОТО. Жена Зинченко эпично потролила Ливерпуль. Вот что она сделала
Футбол | 23.11.2025, 03:34
ФОТО. Жена Зинченко эпично потролила Ливерпуль. Вот что она сделала
ФОТО. Жена Зинченко эпично потролила Ливерпуль. Вот что она сделала
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 21:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем