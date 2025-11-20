Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ньюкасл
22.11.2025 19:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
20 ноября 2025, 20:50 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:51
Смотрите 22 ноября в 19:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
