22.11.2025 19:30 - : -
Англия20 ноября 2025, 20:50 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:51
43
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 19:30 матч чемпионата Англии
20 ноября 2025, 20:50 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:51
43
0
В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2025, 20:11 1
Збигнев Бонек доволен жеребьевкой плей-офф квалификации на ЧМ
Теннис | 20 ноября 2025, 19:33 12
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Футбол | 20.11.2025, 15:05
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Комментарии 0
Популярные новости
19.11.2025, 05:55 7
19.11.2025, 16:01 17
18.11.2025, 23:49 18
19.11.2025, 18:00 3
19.11.2025, 04:49 1
18.11.2025, 21:19 40
19.11.2025, 11:30 1
20.11.2025, 15:00 3