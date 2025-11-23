Пеп ГВАРДИОЛА: «Во втором тайме у нас было ещё больше моментов»

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:2:

«Ньюкасл – команда топ-уровня, с топ-игроками и топ-менеджером, поэтому, к сожалению, сегодня мы не смогли развить тот импульс, который у нас был. Игра была интересной, у обоих были моменты, но затем всё изменилось, и в итоге мы не смогли победить.

О безголевом первом тайме: «Оба вратаря сыграли хорошо, и после того, как мы упустили моменты. Игра была интересной, с множеством моментов. В начале мы были ближе к победе».

О втором голе «Ньюкасла»: «Это было в матче с «Борнмутом», и это случилось сегодня. Всё так, как решил VAR. Они прекрасно это понимают».

О разочаровании от потери очков: «Это всегда так, но это футбол, и соперник играет, и он тоже хорошо».

О разговоре с судьёй после матча: «Никаких вопросов, всё в порядке».

«Равная игра. Были шансы. Интересная игра. В конце они забили два гола, а мы – один. В целом, наша игра была очень хорошей. У нас были моменты. Во втором тайме у нас было ещё больше моментов, но, к сожалению, сегодня мы не смогли реализовать свои моменты.

Какой был посыл в перерыве? «Всё было хорошо. Продолжайте в том же духе. Я знаю, что интенсивность и высокий прессинг действительно хороши, но, к сожалению, мы не смогли. Во втором тайме, когда у нас были моменты, они выигрывали единоборства. Они провоцировали такую ​​игру, и это было сложно».

О решениях VAR: «Я этого не видел. Я этого не видел.

О жалобах Доннаруммы: «Вы видите, как он жалуется, и это потому, что что-то пошло не так. То же самое было и в Борнмуте».

О втором тайме: «Импульс. У нас был импульс. Мы быстро забили после того, как они забили, а потом они снова забили с углового».

Что вы сказали Бруну Гимарайешу в конце матча? «Я сказал, какой он хороший, но этот разговор относится к личным ситуациям. Всё в порядке».