Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» Бильбао.

Принимал игру легендарный стадион «Камп Ноу», для хозяева поля эта игра стала первой поле его реконструкции.

Подопечные Ханс-Дитера Флика сходу показали, что намеренны побеждать – Левандовски забил уже на 4-й минуте встречи. После этого доминация хозяев продолжилась и они добыли эффектную победу со счетом 4:0.

С 31 очком «Барселона» возглавила турнирную таблицу, опередив «Реал», у которого есть матч в запасе. «Атлетик» с 17 очками идет восьмым.

Ла Лига. 13-й тур

Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48

Getty Images/Global Images Ukraine.

