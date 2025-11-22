Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао
Команда Ханс-Дитера Флика добыла победу со счетом 4:0
В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» Бильбао.
Принимал игру легендарный стадион «Камп Ноу», для хозяева поля эта игра стала первой поле его реконструкции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Ханс-Дитера Флика сходу показали, что намеренны побеждать – Левандовски забил уже на 4-й минуте встречи. После этого доминация хозяев продолжилась и они добыли эффектную победу со счетом 4:0.
С 31 очком «Барселона» возглавила турнирную таблицу, опередив «Реал», у которого есть матч в запасе. «Атлетик» с 17 очками идет восьмым.
Ла Лига. 13-й тур
Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0
Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Мунтян поздравил сборную Украины с победой над Исландией
Караваев надеется порадовать президента