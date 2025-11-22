Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао
Чемпионат Испании
Барселона
22.11.2025 17:15 – FT 4 : 0
Атлетик Бильбао
Испания
22 ноября 2025, 19:20 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:36
Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао

Команда Ханс-Дитера Флика добыла победу со счетом 4:0

Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» Бильбао.

Принимал игру легендарный стадион «Камп Ноу», для хозяева поля эта игра стала первой поле его реконструкции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Ханс-Дитера Флика сходу показали, что намеренны побеждать – Левандовски забил уже на 4-й минуте встречи. После этого доминация хозяев продолжилась и они добыли эффектную победу со счетом 4:0.

С 31 очком «Барселона» возглавила турнирную таблицу, опередив «Реал», у которого есть матч в запасе. «Атлетик» с 17 очками идет восьмым.

Ла Лига. 13-й тур

Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Барселона Роберт Левандовски Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ферран Торрес Барселона - Атлетик Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
