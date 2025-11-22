ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетиком» Бильбао в 13-м туре Ла Лиги на обновленном «Камп Ноу» (4:0).

«Для всех это был очень особенный матч – для нас как команды и для болельщиков. Чувства невероятные. Я очень рад: мы выиграли 4:0 в день открытия нашего обновлённого стадиона с нашими фанатами за спиной и получили три очка. Это был идеальный день.

Мы были очень хорошо подготовлены и показали это. Было нелегко, особенно в первом тайме, но в итоге всё прошло хорошо. Думаю, мы контролировали игру, забивали в нужные моменты и полностью заслужили победу. Также не пропускать голы очень важно, потому что это добавляет уверенности.

Я очень рад быть дома – на «Камп Ноу», но нам нужно идти шаг за шагом. Нам очень интересно увидеть, как команда будет развиваться в этом сезоне теперь, когда мы вернулись.

Годы назад я приходил на старый «Камп Ноу» и думал, что когда-нибудь хотел бы стать тренером «Барселоны». Сегодня я здесь — и это осуществление мечты. Чувства невероятные.

Эрик Гарсия? Иметь его в команде жизненно важно из-за его универсальности. И прекрасно видеть лучшую версию Фермина».

«За последние 10 лет Левандовски был одним из лучших номеров девять в футболе. Его возраст не влияет: он в форме, голоден до голов, и это важно. Чтобы он забил первый гол на новом «Камп Ноу» – это действительно особенный момент», – сказал Флик.