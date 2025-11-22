22 ноября в рамках 13 тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Атлетик» Бильбао.

Поединок принимал «Камп Ноу» в Барселоне. Это первая игра на этом стадионе с момента реконструкции.

Хозяева поля в первом матче н реконструированном стадион добыли победу со счетом 4:0 и возглавили турнирную таблицу, имея 31 балл в своем активе. «Реал» с аналогичным количеством очков идет вторым, имея одну игру в запас. «Атлетик» – восьмой с 17 баллами.

Ла Лига. 13-й тур

Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48