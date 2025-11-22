Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0. Победное возвращение. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Барселона
22.11.2025 17:15 – FT 4 : 0
Атлетик Бильбао
Испания
22 ноября 2025, 21:04 |
999
0

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

22 ноября в рамках 13 тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Атлетик» Бильбао.

Поединок принимал «Камп Ноу» в Барселоне. Это первая игра на этом стадионе с момента реконструкции.

Хозяева поля в первом матче н реконструированном стадион добыли победу со счетом 4:0 и возглавили турнирную таблицу, имея 31 балл в своем активе. «Реал» с аналогичным количеством очков идет вторым, имея одну игру в запас. «Атлетик» – восьмой с 17 баллами.

Ла Лига. 13-й тур

Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Ламин Ямал.
54’
Ойан Сансет (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона), асcист Эрик Гарсия.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Ламин Ямал.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
Барселона Барселона - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски Фермин Лопес Ферран Торрес Атлетик Бильбао
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
