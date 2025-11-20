Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
22.11.2025 17:15 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 ноября 2025, 20:57 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:03
47
0

Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября матч 13-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Атлетик
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
