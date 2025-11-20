22.11.2025 17:15 - : -
Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября матч 13-го тура Ла Лиги
В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – АтлетикСмотреть трансляцию
