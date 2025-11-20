В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ